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Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска в 12.00 мск выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:15
2022-12-19T12:15
2022-12-19T12:15
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.00 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра