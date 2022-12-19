https://ria.ru/20221219/donbass-1839779711.html
Украинские войска обстреляли Майорск и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Майорск и Ясиноватую - РИА Новости, 19.12.2022
Украинские войска обстреляли Майорск и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Майорску и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:47
2022-12-19T16:47
2022-12-19T16:47
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Майорску и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Майорск: выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 16.15 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221219/obstrel-1839774339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Майорск и Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Майорску и Ясиноватой 16 снарядов