https://ria.ru/20221219/donbass-1839779711.html

Украинские войска обстреляли Майорск и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Майорск и Ясиноватую - РИА Новости, 19.12.2022

Украинские войска обстреляли Майорск и Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Майорску и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:47

2022-12-19T16:47

2022-12-19T16:47

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Майорску и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Майорск: выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 16.15 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221219/obstrel-1839774339.html

https://ria.ru/20221219/donbass-1839760111.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк