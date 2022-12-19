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Курс доллара поднялся выше 66 рублей - РИА Новости, 19.12.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221219/dollar-1839689039.html
Курс доллара поднялся выше 66 рублей
Курс доллара поднялся выше 66 рублей - РИА Новости, 19.12.2022
Курс доллара поднялся выше 66 рублей
Курс рубля усилил снижение к доллару и также теряет к юаню и евро: доллар торгуется выше 66 рублей, впервые с 30 мая, юань – выше 9,45 рубля, евро – по 70,40... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:00
2022-12-19T12:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к доллару и также теряет к юаню и евро: доллар торгуется выше 66 рублей, впервые с 30 мая, юань – выше 9,45 рубля, евро – по 70,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.50 мск растёт на 1,47 рубля, до 66,12 рубля, юаня - на 18 копеек, до 9,46 рубля, евро – на 1,30 рубля, до 70,40 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
12:00 19.12.2022 (обновлено: 12:01 19.12.2022)
 
Курс доллара поднялся выше 66 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 66 рублей впервые с 30 мая

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты долларов США различного достоинства
Банкноты долларов США различного достоинства - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты долларов США различного достоинства. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к доллару и также теряет к юаню и евро: доллар торгуется выше 66 рублей, впервые с 30 мая, юань – выше 9,45 рубля, евро – по 70,40 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.50 мск растёт на 1,47 рубля, до 66,12 рубля, юаня - на 18 копеек, до 9,46 рубля, евро – на 1,30 рубля, до 70,40 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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