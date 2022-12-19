https://ria.ru/20221219/dollar-1839689039.html

Курс доллара поднялся выше 66 рублей

Курс доллара поднялся выше 66 рублей - РИА Новости, 19.12.2022

Курс доллара поднялся выше 66 рублей

Курс рубля усилил снижение к доллару и также теряет к юаню и евро: доллар торгуется выше 66 рублей, впервые с 30 мая, юань – выше 9,45 рубля, евро – по 70,40... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:00

2022-12-19T12:00

2022-12-19T12:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к доллару и также теряет к юаню и евро: доллар торгуется выше 66 рублей, впервые с 30 мая, юань – выше 9,45 рубля, евро – по 70,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.50 мск растёт на 1,47 рубля, до 66,12 рубля, юаня - на 18 копеек, до 9,46 рубля, евро – на 1,30 рубля, до 70,40 рубля.

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, московская биржа