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Курс доллара поднялся выше 66 рублей
Курс доллара поднялся выше 66 рублей - РИА Новости, 19.12.2022
Курс доллара поднялся выше 66 рублей
Курс рубля усилил снижение к доллару и также теряет к юаню и евро: доллар торгуется выше 66 рублей, впервые с 30 мая, юань – выше 9,45 рубля, евро – по 70,40... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:00
2022-12-19T12:00
2022-12-19T12:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к доллару и также теряет к юаню и евро: доллар торгуется выше 66 рублей, впервые с 30 мая, юань – выше 9,45 рубля, евро – по 70,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.50 мск растёт на 1,47 рубля, до 66,12 рубля, юаня - на 18 копеек, до 9,46 рубля, евро – на 1,30 рубля, до 70,40 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
12:00 19.12.2022 (обновлено: 12:01 19.12.2022)
Курс доллара поднялся выше 66 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 66 рублей впервые с 30 мая