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Курс доллара впервые с конца мая поднялся выше 65 рублей
Курс доллара впервые с конца мая поднялся выше 65 рублей - РИА Новости, 19.12.2022
Курс доллара впервые с конца мая поднялся выше 65 рублей
Рубль в начале торговой сессии понедельника снижается к доллару, мало меняется к юаню и символически подрастает к евро: доллар в моменте поднимался выше 65... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T07:27
2022-12-19T07:27
2022-12-19T07:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рубль в начале торговой сессии понедельника снижается к доллару, мало меняется к юаню и символически подрастает к евро: доллар в моменте поднимался выше 65 рублей – впервые с 30 мая, затем немного откатился, юань торгуется по 9,273 рубля, а евро - по 69,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 33 копейки - до 64,98 рубля и уже максимально поднимался до 65,2 рубля. Курс юаня снижается на 0,6 копейки, до 9,273 рубля, евро перешел к символическому снижению и теряет 5 копеек, до 69,05 рубля, хотя на старте торгов подрастал на 7 копеек к уровню закрытия пятницы.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
07:27 19.12.2022 (обновлено: 07:51 19.12.2022)
Курс доллара впервые с конца мая поднялся выше 65 рублей
Курс доллара впервые с 30 мая в моменте поднимался выше 65 рублей, затем немного откатился
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рубль в начале торговой сессии понедельника снижается к доллару, мало меняется к юаню и символически подрастает к евро: доллар в моменте поднимался выше 65 рублей – впервые с 30 мая, затем немного откатился, юань торгуется по 9,273 рубля, а евро - по 69,05 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 33 копейки - до 64,98 рубля и уже максимально поднимался до 65,2 рубля.
Курс юаня снижается на 0,6 копейки, до 9,273 рубля, евро перешел к символическому снижению и теряет 5 копеек, до 69,05 рубля, хотя на старте торгов подрастал на 7 копеек к уровню закрытия пятницы.