https://ria.ru/20221219/dollar-1839619131.html
Аналитик рассказал, почему доллар обречен на рост в 2023 году
Аналитик рассказал, почему доллар обречен на рост в 2023 году - РИА Новости, 19.12.2022
Аналитик рассказал, почему доллар обречен на рост в 2023 году
Доллар временно падает к основным инвалютам, однако укрепится в новом году, высказал "Прайм" свое мнение главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T01:16
2022-12-19T01:16
2022-12-19T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
михаил васильев
сша
ближний восток
китай
совкомбанк
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Доллар временно падает к основным инвалютам, однако укрепится в новом году, высказал "Прайм" свое мнение главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.По словам эксперта, в следующем году американскую валюту подтолкнут рецессия, рекордная инфляция, увеличение процентных ставок в мире, продовольственный и энергетический кризисы. Кроме того, доллар может поддержать повышение ставки ФРС США от 5,2 процента до 7–10 процентов в зависимости от экономической ситуации.Васильев добавил, что на американскую валюту, вероятно, повлияют геополитические кризисы на Ближнем Востоке и ухудшение отношений Китая и США.
https://ria.ru/20221215/dollar-1838756669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил васильев, сша, ближний восток, китай, совкомбанк, федеральная резервная система сша, доллар, доллары
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Михаил Васильев, США, Ближний Восток, Китай, Совкомбанк, Федеральная резервная система США, Доллар, доллары
Аналитик рассказал, почему доллар обречен на рост в 2023 году
Аналитик Васильев спрогнозировал рост курса доллара в 2023 году из-за рекордной инфляции