https://ria.ru/20221219/dollar-1839619131.html

Аналитик рассказал, почему доллар обречен на рост в 2023 году

Аналитик рассказал, почему доллар обречен на рост в 2023 году - РИА Новости, 19.12.2022

Аналитик рассказал, почему доллар обречен на рост в 2023 году

Доллар временно падает к основным инвалютам, однако укрепится в новом году, высказал "Прайм" свое мнение главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T01:16

2022-12-19T01:16

2022-12-19T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

михаил васильев

сша

ближний восток

китай

совкомбанк

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Доллар временно падает к основным инвалютам, однако укрепится в новом году, высказал "Прайм" свое мнение главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.По словам эксперта, в следующем году американскую валюту подтолкнут рецессия, рекордная инфляция, увеличение процентных ставок в мире, продовольственный и энергетический кризисы. Кроме того, доллар может поддержать повышение ставки ФРС США от 5,2 процента до 7–10 процентов в зависимости от экономической ситуации.Васильев добавил, что на американскую валюту, вероятно, повлияют геополитические кризисы на Ближнем Востоке и ухудшение отношений Китая и США.

https://ria.ru/20221215/dollar-1838756669.html

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ближний восток

китай

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

экономика, михаил васильев, сша, ближний восток, китай, совкомбанк, федеральная резервная система сша, доллар, доллары