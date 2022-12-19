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Аналитик рассказал, почему доллар обречен на рост в 2023 году - РИА Новости, 19.12.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221219/dollar-1839619131.html
Аналитик рассказал, почему доллар обречен на рост в 2023 году
Аналитик рассказал, почему доллар обречен на рост в 2023 году - РИА Новости, 19.12.2022
Аналитик рассказал, почему доллар обречен на рост в 2023 году
Доллар временно падает к основным инвалютам, однако укрепится в новом году, высказал "Прайм" свое мнение главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T01:16
2022-12-19T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
михаил васильев
сша
ближний восток
китай
совкомбанк
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Доллар временно падает к основным инвалютам, однако укрепится в новом году, высказал "Прайм" свое мнение главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.По словам эксперта, в следующем году американскую валюту подтолкнут рецессия, рекордная инфляция, увеличение процентных ставок в мире, продовольственный и энергетический кризисы. Кроме того, доллар может поддержать повышение ставки ФРС США от 5,2 процента до 7–10 процентов в зависимости от экономической ситуации.Васильев добавил, что на американскую валюту, вероятно, повлияют геополитические кризисы на Ближнем Востоке и ухудшение отношений Китая и США.
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сша
ближний восток
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экономика, михаил васильев, сша, ближний восток, китай, совкомбанк, федеральная резервная система сша, доллар, доллары
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Михаил Васильев, США, Ближний Восток, Китай, Совкомбанк, Федеральная резервная система США, Доллар, доллары
01:16 19.12.2022
 
Аналитик рассказал, почему доллар обречен на рост в 2023 году

Аналитик Васильев спрогнозировал рост курса доллара в 2023 году из-за рекордной инфляции

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Доллар временно падает к основным инвалютам, однако укрепится в новом году, высказал "Прайм" свое мнение главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По словам эксперта, в следующем году американскую валюту подтолкнут рецессия, рекордная инфляция, увеличение процентных ставок в мире, продовольственный и энергетический кризисы. Кроме того, доллар может поддержать повышение ставки ФРС США от 5,2 процента до 7–10 процентов в зависимости от экономической ситуации.
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Васильев добавил, что на американскую валюту, вероятно, повлияют геополитические кризисы на Ближнем Востоке и ухудшение отношений Китая и США.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМихаил ВасильевСШАБлижний ВостокКитайСовкомбанкФедеральная резервная система СШАДоллардоллары
 
 
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