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Верховный суд Башкирии не отменил Шевчуку штраф за дискредитацию ВС - РИА Новости, 19.12.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221219/diskreditatsiya-1839778810.html
Верховный суд Башкирии не отменил Шевчуку штраф за дискредитацию ВС
Верховный суд Башкирии не отменил Шевчуку штраф за дискредитацию ВС - РИА Новости, 19.12.2022
Верховный суд Башкирии не отменил Шевчуку штраф за дискредитацию ВС
Верховный суд Башкирии оставил в силе решение нижестоящей инстанции о штрафе лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку за дискредитацию Вооруженных сил РФ, передаёт... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:44
2022-12-19T16:44
шоубиз
вооруженные силы рф
происшествия
юрий шевчук
уфа
самара
санкт-петербург
ддт
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УФА, 19 дек – РИА Новости. Верховный суд Башкирии оставил в силе решение нижестоящей инстанции о штрафе лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку за дискредитацию Вооруженных сил РФ, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд принял решение оставить без изменений решение Советского районного суда Уфы о штрафе в отношении Шевчука Юрия Юлиановича", - сказал судья.Адвокат музыканта Александр Передрук, просивший отменить штраф и прекратить производство, заявил РИА Новости, что обжалует и это решение - в шестом кассационном суде в Самаре.Ранее Советский суд Уфы признал лидера ДДТ виновным по административному делу о дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.Концерт ДДТ, ставший поводом для административного дела, прошел в столице Башкирии 18 мая. Изначально материал поступил в Советский суд Уфы, далее он отправил его по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот развернул его обратно в столицу Башкирии.
https://ria.ru/20221215/nevzorov-1838947495.html
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вооруженные силы рф, происшествия, юрий шевчук, уфа, самара, санкт-петербург, ддт
Шоубиз, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Юрий Шевчук, Уфа, Самара, Санкт-Петербург, ДДТ
16:44 19.12.2022
 
Верховный суд Башкирии не отменил Шевчуку штраф за дискредитацию ВС

Верховный суд Башкирии не отменил лидеру ДДТ Шевчуку штраф за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЮрий Шевчук
Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Юрий Шевчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 19 дек – РИА Новости. Верховный суд Башкирии оставил в силе решение нижестоящей инстанции о штрафе лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку за дискредитацию Вооруженных сил РФ, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд принял решение оставить без изменений решение Советского районного суда Уфы о штрафе в отношении Шевчука Юрия Юлиановича", - сказал судья.
Журналист Александр Невзоров* - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 16:42
Генпрокуратура утвердила обвинение против Невзорова* о дискредитации армии
Адвокат музыканта Александр Передрук, просивший отменить штраф и прекратить производство, заявил РИА Новости, что обжалует и это решение - в шестом кассационном суде в Самаре.
Ранее Советский суд Уфы признал лидера ДДТ виновным по административному делу о дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.
Концерт ДДТ, ставший поводом для административного дела, прошел в столице Башкирии 18 мая. Изначально материал поступил в Советский суд Уфы, далее он отправил его по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот развернул его обратно в столицу Башкирии.
Работа журналиста - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 12:59
В России несколько журналистов получили штрафы за фейки
 
ШоубизВооруженные силы РФПроисшествияЮрий ШевчукУфаСамараСанкт-ПетербургДДТ
 
 
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