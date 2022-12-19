https://ria.ru/20221219/diskreditatsiya-1839778810.html

Верховный суд Башкирии не отменил Шевчуку штраф за дискредитацию ВС

Верховный суд Башкирии не отменил Шевчуку штраф за дискредитацию ВС - РИА Новости, 19.12.2022

Верховный суд Башкирии не отменил Шевчуку штраф за дискредитацию ВС

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение нижестоящей инстанции о штрафе лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку за дискредитацию Вооруженных сил РФ, передаёт... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:44

2022-12-19T16:44

2022-12-19T16:44

шоубиз

вооруженные силы рф

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юрий шевчук

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самара

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ддт

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УФА, 19 дек – РИА Новости. Верховный суд Башкирии оставил в силе решение нижестоящей инстанции о штрафе лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку за дискредитацию Вооруженных сил РФ, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд принял решение оставить без изменений решение Советского районного суда Уфы о штрафе в отношении Шевчука Юрия Юлиановича", - сказал судья.Адвокат музыканта Александр Передрук, просивший отменить штраф и прекратить производство, заявил РИА Новости, что обжалует и это решение - в шестом кассационном суде в Самаре.Ранее Советский суд Уфы признал лидера ДДТ виновным по административному делу о дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.Концерт ДДТ, ставший поводом для административного дела, прошел в столице Башкирии 18 мая. Изначально материал поступил в Советский суд Уфы, далее он отправил его по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот развернул его обратно в столицу Башкирии.

https://ria.ru/20221215/nevzorov-1838947495.html

https://ria.ru/20221207/feyki-1836925365.html

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вооруженные силы рф, происшествия, юрий шевчук, уфа, самара, санкт-петербург, ддт