https://ria.ru/20221219/diplomatiya-1839643294.html
Греция и Турция провели тайные переговоры в Брюсселе, сообщили СМИ
Греция и Турция провели тайные переговоры в Брюсселе, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.12.2022
Греция и Турция провели тайные переговоры в Брюсселе, сообщили СМИ
В Брюсселе прошла тайная встреча директора дипломатического офиса премьер-министра Греции Анны-Марии Бура с представителем президента Турции Ибрагимом Калыном,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:15
2022-12-19T09:15
2022-12-19T11:26
в мире
ибрагим калын
йенс плетнер
олаф шольц
брюссель
греция
турция
нато
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АФИНЫ, 19 дек — РИА Новости. В Брюсселе прошла тайная встреча директора дипломатического офиса премьер-министра Греции Анны-Марии Бура с представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, сообщает портал newsbreak.gr. "Они поговорили в присутствии Йенса Плетнера, дипломатического советника канцлера Германии Олафа Шольца", — отметили журналисты, подчеркнув, что беседа состоялась, несмотря на стремительный рост напряженности и угроз. Переговоры проходили в офисе немецкой делегации в Евросоюзе с открытой повесткой дня, без предварительных условий, чтобы каждая сторона могла изучить намерения других участников возобновить двусторонние отношения, также говорится в публикации.Отношения Греции и ТурцииСоюзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. В ноябре 2019 года причиной противоречий стали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Их подписали президент Турции Тайип Эрдоган и глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж, который на тот момент контролировал лишь часть страны. Анкара опубликовала карту морских зон, и согласно ей к Турции отошла значительная часть вод, которые Греция считала своей исключительной экономической зоной. В 2020 году прошли турецкие сейсмические исследования в районе Восточного Средиземноморья, что стало причиной резкого обострения отношений между двумя странами. Министр нацобороны Греции Никос Панайотопулос в феврале прошлого года заявлял, что Афины и Анкара три раза находились на грани вооруженного конфликта.Новый виток напряженности начался 23 августа этого года. По данным Минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Однако Афины опровергли эту информацию. Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что "турки могут прийти внезапно ночью" в случае продолжения провокаций. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы Анкары и попытки поставить под сомнение суверенитет страны. В итоге в мае текущего года Эрдоган отказался общаться с греческим политиком и обвинил его в нарушении достигнутых в марте договоренностей. В Афинах, в свою очередь, отметили, что нынешний кризис в отношениях с Турцией является беспрецедентным по продолжительности и при этом постоянно обостряется.
https://radiosputnik.ria.ru/20221217/turtsiya-1839425042.html
https://ria.ru/20221007/turtsiya-1822131889.html
https://ria.ru/20220917/gretsiya-1817552074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ибрагим калын, йенс плетнер, олаф шольц, брюссель, греция, турция, нато, зрк с-300, f-16
В мире, Ибрагим Калын, Йенс Плетнер, Олаф Шольц, Брюссель, Греция, Турция, НАТО, ЗРК С-300, F-16
09:15 19.12.2022 (обновлено: 11:26 19.12.2022)
Греция и Турция провели тайные переговоры в Брюсселе, сообщили СМИ
Newsbreak.gr: в Брюсселе прошла тайная встреча представителей Греции и Турции
АФИНЫ, 19 дек — РИА Новости.
В Брюсселе прошла тайная встреча директора дипломатического офиса премьер-министра Греции Анны-Марии Бура с представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, сообщает портал newsbreak.gr
.
"Они поговорили в присутствии Йенса Плетнера, дипломатического советника канцлера Германии Олафа Шольца", — отметили журналисты, подчеркнув, что беседа состоялась, несмотря на стремительный рост напряженности и угроз.
Переговоры проходили в офисе немецкой делегации в Евросоюзе с открытой повесткой дня, без предварительных условий, чтобы каждая сторона могла изучить намерения других участников возобновить двусторонние отношения, также говорится в публикации.
Отношения Греции и Турции
Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров.
В ноябре 2019 года причиной противоречий стали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Их подписали президент Турции Тайип Эрдоган и глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж, который на тот момент контролировал лишь часть страны.
Анкара опубликовала карту морских зон, и согласно ей к Турции отошла значительная часть вод, которые Греция считала своей исключительной экономической зоной.
В 2020 году прошли турецкие сейсмические исследования в районе Восточного Средиземноморья, что стало причиной резкого обострения отношений между двумя странами. Министр нацобороны Греции Никос Панайотопулос в феврале прошлого года заявлял, что Афины и Анкара три раза находились на грани вооруженного конфликта.
Новый виток напряженности начался 23 августа этого года. По данным Минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Однако Афины опровергли эту информацию.
Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что "турки могут прийти внезапно ночью" в случае продолжения провокаций. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы Анкары и попытки поставить под сомнение суверенитет страны. В итоге в мае текущего года Эрдоган отказался общаться с греческим политиком и обвинил его в нарушении достигнутых в марте договоренностей.
В Афинах, в свою очередь, отметили, что нынешний кризис в отношениях с Турцией является беспрецедентным по продолжительности и при этом постоянно обостряется.