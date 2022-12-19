https://ria.ru/20221219/diplomatiya-1839643294.html

Греция и Турция провели тайные переговоры в Брюсселе, сообщили СМИ

Греция и Турция провели тайные переговоры в Брюсселе, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.12.2022

Греция и Турция провели тайные переговоры в Брюсселе, сообщили СМИ

В Брюсселе прошла тайная встреча директора дипломатического офиса премьер-министра Греции Анны-Марии Бура с представителем президента Турции Ибрагимом Калыном,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:15

2022-12-19T09:15

2022-12-19T11:26

в мире

ибрагим калын

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АФИНЫ, 19 дек — РИА Новости. В Брюсселе прошла тайная встреча директора дипломатического офиса премьер-министра Греции Анны-Марии Бура с представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, сообщает портал newsbreak.gr. "Они поговорили в присутствии Йенса Плетнера, дипломатического советника канцлера Германии Олафа Шольца", — отметили журналисты, подчеркнув, что беседа состоялась, несмотря на стремительный рост напряженности и угроз. Переговоры проходили в офисе немецкой делегации в Евросоюзе с открытой повесткой дня, без предварительных условий, чтобы каждая сторона могла изучить намерения других участников возобновить двусторонние отношения, также говорится в публикации.Отношения Греции и ТурцииСоюзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. В ноябре 2019 года причиной противоречий стали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Их подписали президент Турции Тайип Эрдоган и глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж, который на тот момент контролировал лишь часть страны. Анкара опубликовала карту морских зон, и согласно ей к Турции отошла значительная часть вод, которые Греция считала своей исключительной экономической зоной. В 2020 году прошли турецкие сейсмические исследования в районе Восточного Средиземноморья, что стало причиной резкого обострения отношений между двумя странами. Министр нацобороны Греции Никос Панайотопулос в феврале прошлого года заявлял, что Афины и Анкара три раза находились на грани вооруженного конфликта.Новый виток напряженности начался 23 августа этого года. По данным Минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Однако Афины опровергли эту информацию. Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что "турки могут прийти внезапно ночью" в случае продолжения провокаций. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы Анкары и попытки поставить под сомнение суверенитет страны. В итоге в мае текущего года Эрдоган отказался общаться с греческим политиком и обвинил его в нарушении достигнутых в марте договоренностей. В Афинах, в свою очередь, отметили, что нынешний кризис в отношениях с Турцией является беспрецедентным по продолжительности и при этом постоянно обостряется.

https://radiosputnik.ria.ru/20221217/turtsiya-1839425042.html

https://ria.ru/20221007/turtsiya-1822131889.html

https://ria.ru/20220917/gretsiya-1817552074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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