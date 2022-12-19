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В Белоруссии поставили на боевое дежурство С-400 и "Искандер" - РИА Новости, 19.12.2022
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В Белоруссии поставили на боевое дежурство С-400 и "Искандер"
В Белоруссии поставили на боевое дежурство С-400 и "Искандер" - РИА Новости, 19.12.2022
В Белоруссии поставили на боевое дежурство С-400 и "Искандер"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в понедельник были поставлены на боевое дежурство в Белоруссии система ПВО С-400 и ракетный комплекс... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:04
2022-12-19T21:51
белоруссия
с-400 «триумф»
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в понедельник были поставлены на боевое дежурство в Белоруссии система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер", которые передала Российская Федерация.Лукашенко также отметил, что Белоруссия вместе с РФ готовит экипажи, чтобы управлять самолетами, несущими специальные вооружения и специальные боеприпасы."Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы их тестировали с Российской Федерацией и сейчас вместе готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то", - подчеркнул президент Белоруссии.Он пояснил, что такие меры - реакция на рост напряженности по периметру границ Союзного государства, особенно на Западе. "Нам надо было обезопасить белорусское государство, и вы сделали решительный и очень важный шаг в поддержке Беларуси", - поблагодарил Лукашенко Путина.
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Лукашенко: С-400 и комплекс "Искандер", переданные Россией, поставлены на боевое дежурство
ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО СЕГОДНЯ ПОСТАВЛЕНЫ НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО В БЕЛОРУССИИ С-400 И КОМПЛЕКС "ИСКАНДЕР", КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЛА РФ
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белоруссия, с-400 «триумф», россия, александр лукашенко
Белоруссия, С-400 «Триумф», Россия, Александр Лукашенко
21:04 19.12.2022 (обновлено: 21:51 19.12.2022)
 
В Белоруссии поставили на боевое дежурство С-400 и "Искандер"

Лукашенко сообщил, что в Белоруссии поставили на боевое дежурство С-400 и "Искандер"

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в понедельник были поставлены на боевое дежурство в Белоруссии система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер", которые передала Российская Федерация.
"Особая благодарность вам, Владимир Владимирович (Путин - ред.), и не только от меня, и не только от военных, за то, что вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и, самое главное, комплекс "Искандер", который вы, пообещав полгода назад, передали нам", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко также отметил, что Белоруссия вместе с РФ готовит экипажи, чтобы управлять самолетами, несущими специальные вооружения и специальные боеприпасы.
"Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы их тестировали с Российской Федерацией и сейчас вместе готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то", - подчеркнул президент Белоруссии.
Он пояснил, что такие меры - реакция на рост напряженности по периметру границ Союзного государства, особенно на Западе. "Нам надо было обезопасить белорусское государство, и вы сделали решительный и очень важный шаг в поддержке Беларуси", - поблагодарил Лукашенко Путина.
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 21:21
Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники
 
БелоруссияС-400 «Триумф»РоссияАлександр Лукашенко
 
 
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