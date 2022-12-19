https://ria.ru/20221219/dezhurstvo-1839852756.html

В Белоруссии поставили на боевое дежурство С-400 и "Искандер"

В Белоруссии поставили на боевое дежурство С-400 и "Искандер" - РИА Новости, 19.12.2022

В Белоруссии поставили на боевое дежурство С-400 и "Искандер"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в понедельник были поставлены на боевое дежурство в Белоруссии система ПВО С-400 и ракетный комплекс... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T21:04

2022-12-19T21:04

2022-12-19T21:51

белоруссия

с-400 «триумф»

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в понедельник были поставлены на боевое дежурство в Белоруссии система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер", которые передала Российская Федерация.Лукашенко также отметил, что Белоруссия вместе с РФ готовит экипажи, чтобы управлять самолетами, несущими специальные вооружения и специальные боеприпасы."Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы их тестировали с Российской Федерацией и сейчас вместе готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то", - подчеркнул президент Белоруссии.Он пояснил, что такие меры - реакция на рост напряженности по периметру границ Союзного государства, особенно на Западе. "Нам надо было обезопасить белорусское государство, и вы сделали решительный и очень важный шаг в поддержке Беларуси", - поблагодарил Лукашенко Путина.

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Лукашенко: С-400 и комплекс "Искандер", переданные Россией, поставлены на боевое дежурство ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО СЕГОДНЯ ПОСТАВЛЕНЫ НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО В БЕЛОРУССИИ С-400 И КОМПЛЕКС "ИСКАНДЕР", КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЛА РФ 2022-12-19T21:04 true PT0M18S

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белоруссия, с-400 «триумф», россия, александр лукашенко