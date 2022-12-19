https://ria.ru/20221219/deniro-1839833890.html

В Нью-Йорке пытались ограбить дом Роберта Де Ниро

В Нью-Йорке пытались ограбить дом Роберта Де Ниро - РИА Новости, 19.12.2022

В Нью-Йорке пытались ограбить дом Роберта Де Ниро

Дом американского актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке пытались ограбить, преступница была задержана прибывшими на место полицейскими, сообщает издание TMZ со... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T19:35

2022-12-19T19:35

2022-12-19T22:01

культура

в мире

роберт де ниро

нью-йорк (город)

новости культуры

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40669/28/406692826_0:71:2922:1715_1920x0_80_0_0_60390d020dfd7ab6b9007ec654e1c558.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Дом американского актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке пытались ограбить, преступница была задержана прибывшими на место полицейскими, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.По информации источников, в понедельник утром 30-летняя женщина вскрыла дверь и вошла внутрь. Как пишет издание, полицейские заявили, что она пыталась украсть подарки с рождественской елки.Согласно источникам, сам 79-летний актер в этот момент находился в доме с семьей и, когда услышал шум, спустился вниз, чтобы помешать ей.Отмечается, что прибывшая на место преступления полиция задержала женщину, которая оказалась грабительницей-рецидивисткой.

https://ria.ru/20221203/ograblenie-1836060540.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, роберт де ниро, нью-йорк (город), новости культуры, культура