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В Нью-Йорке пытались ограбить дом Роберта Де Ниро
В Нью-Йорке пытались ограбить дом Роберта Де Ниро - РИА Новости, 19.12.2022
В Нью-Йорке пытались ограбить дом Роберта Де Ниро
Дом американского актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке пытались ограбить, преступница была задержана прибывшими на место полицейскими, сообщает издание TMZ со... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T19:35
2022-12-19T19:35
2022-12-19T22:01
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Дом американского актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке пытались ограбить, преступница была задержана прибывшими на место полицейскими, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.По информации источников, в понедельник утром 30-летняя женщина вскрыла дверь и вошла внутрь. Как пишет издание, полицейские заявили, что она пыталась украсть подарки с рождественской елки.Согласно источникам, сам 79-летний актер в этот момент находился в доме с семьей и, когда услышал шум, спустился вниз, чтобы помешать ей.Отмечается, что прибывшая на место преступления полиция задержала женщину, которая оказалась грабительницей-рецидивисткой.
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в мире, роберт де ниро, нью-йорк (город), новости культуры, культура
Культура, В мире, Роберт Де Ниро, Нью-Йорк (город), Новости культуры, Культура
19:35 19.12.2022 (обновлено: 22:01 19.12.2022)
В Нью-Йорке пытались ограбить дом Роберта Де Ниро
В Нью-Йорке пытались ограбить дом американского актера Роберта Де Ниро