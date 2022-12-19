Рейтинг@Mail.ru
Чавушоглу заявил, что в Турции чтят память убитого посла Карлова - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/chavushoglu-1839664521.html
Чавушоглу заявил, что в Турции чтят память убитого посла Карлова
Чавушоглу заявил, что в Турции чтят память убитого посла Карлова - РИА Новости, 19.12.2022
Чавушоглу заявил, что в Турции чтят память убитого посла Карлова
Убийство посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году было нацелено на подрыв турецко-российской дружбы, заявил Sputnik Турция глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:49
2022-12-19T10:49
в мире
андрей карлов
мевлют чавушоглу
фетхуллах гюлен
анкара (провинция)
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_f5089574a0e5a6af06a2c0adec5e8827.jpg
АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Убийство посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году было нацелено на подрыв турецко-российской дружбы, заявил Sputnik Турция глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России. "Мы с большим уважением чтим память посла Андрея Карлова, трагически погибшего при исполнении своего профессионального долга в результате вооруженного нападения. Господин Карлов завоевал любовь турецкого народа как опытный дипломат, который своей работой внес большой вклад в развитие турецко-российских отношений. Его достижения в деле укрепления турецко-российской дружбы останутся в памяти поколений навсегда. Со дня этой трагедии прошло 6 лет. Теперь уже известно, что эта атака была нацелена на подрыв турецко-российской дружбы", - заявил Чавушоглу. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, проницательность руководителей двух стран и слаженная работа ведомств позволили сорвать преступные планы и нейтрализовать эту ловушку. "Виновные в нападении были привлечены к ответственности перед судом и приговорены к справедливому наказанию", подчеркнул Чавушоглу. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
https://ria.ru/20221215/borrel-1838865574.html
https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833646748.html
анкара (провинция)
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_7df9436acc37242223b4845b279e5cd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей карлов, мевлют чавушоглу, фетхуллах гюлен, анкара (провинция), россия, турция
В мире, Андрей Карлов, Мевлют Чавушоглу, Фетхуллах Гюлен, Анкара (провинция), Россия, Турция
10:49 19.12.2022
 
Чавушоглу заявил, что в Турции чтят память убитого посла Карлова

Глава МИД Чавушоглу: убийство Карлова было нацелено на подрыв турецко-российской дружбы

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Убийство посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году было нацелено на подрыв турецко-российской дружбы, заявил Sputnik Турция глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
15 декабря, 13:07
Боррель не может регулировать отношения Турции с Россией, заявил Эрдоган
"Мы с большим уважением чтим память посла Андрея Карлова, трагически погибшего при исполнении своего профессионального долга в результате вооруженного нападения. Господин Карлов завоевал любовь турецкого народа как опытный дипломат, который своей работой внес большой вклад в развитие турецко-российских отношений. Его достижения в деле укрепления турецко-российской дружбы останутся в памяти поколений навсегда. Со дня этой трагедии прошло 6 лет. Теперь уже известно, что эта атака была нацелена на подрыв турецко-российской дружбы", - заявил Чавушоглу.
По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, проницательность руководителей двух стран и слаженная работа ведомств позволили сорвать преступные планы и нейтрализовать эту ловушку.
"Виновные в нападении были привлечены к ответственности перед судом и приговорены к справедливому наказанию", подчеркнул Чавушоглу.
"Трагическая гибель г-на Карлова потрясла и глубоко опечалила и российский, и турецкий народ. Одной из главных целей г-на Карлова во время его нахождения на посту посла было всестороннее развитие турецко-российских отношений. Сегодня мы продолжаем укреплять наше двустороннее сотрудничество и диалог. Наше взаимодействие развивается в самых разных областях – от торговли и туризма до энергетики и инвестиций. Мы продолжим наращивать наши усилия в этом направлении, ориентируясь на желание народов двух стран и наши общие интересы. В эту печальную дату я выражаю свои искренние соболезнования скорбящей семье, родственникам г-на посла и всему российскому народу. Мы чтим память посла Карлова. Пусть покоится с миром", сказал турецкий министр.
Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 14:09Война в Сирии
Россия плотно контактирует с Турцией по линии Минобороны, заявил Лаврентьев
 
В миреАндрей КарловМевлют ЧавушоглуФетхуллах ГюленАнкара (провинция)РоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала