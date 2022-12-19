https://ria.ru/20221219/chavushoglu-1839664521.html

Чавушоглу заявил, что в Турции чтят память убитого посла Карлова

Чавушоглу заявил, что в Турции чтят память убитого посла Карлова - РИА Новости, 19.12.2022

Чавушоглу заявил, что в Турции чтят память убитого посла Карлова

Убийство посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году было нацелено на подрыв турецко-российской дружбы, заявил Sputnik Турция глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:49

2022-12-19T10:49

2022-12-19T10:49

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андрей карлов

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Убийство посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году было нацелено на подрыв турецко-российской дружбы, заявил Sputnik Турция глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России. "Мы с большим уважением чтим память посла Андрея Карлова, трагически погибшего при исполнении своего профессионального долга в результате вооруженного нападения. Господин Карлов завоевал любовь турецкого народа как опытный дипломат, который своей работой внес большой вклад в развитие турецко-российских отношений. Его достижения в деле укрепления турецко-российской дружбы останутся в памяти поколений навсегда. Со дня этой трагедии прошло 6 лет. Теперь уже известно, что эта атака была нацелена на подрыв турецко-российской дружбы", - заявил Чавушоглу. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, проницательность руководителей двух стран и слаженная работа ведомств позволили сорвать преступные планы и нейтрализовать эту ловушку. "Виновные в нападении были привлечены к ответственности перед судом и приговорены к справедливому наказанию", подчеркнул Чавушоглу. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.

https://ria.ru/20221215/borrel-1838865574.html

https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833646748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей карлов, мевлют чавушоглу, фетхуллах гюлен, анкара (провинция), россия, турция