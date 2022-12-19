Чавушоглу заявил, что в Турции чтят память убитого посла Карлова
Глава МИД Чавушоглу: убийство Карлова было нацелено на подрыв турецко-российской дружбы
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Убийство посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году было нацелено на подрыв турецко-российской дружбы, заявил Sputnik Турция глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.
"Мы с большим уважением чтим память посла Андрея Карлова, трагически погибшего при исполнении своего профессионального долга в результате вооруженного нападения. Господин Карлов завоевал любовь турецкого народа как опытный дипломат, который своей работой внес большой вклад в развитие турецко-российских отношений. Его достижения в деле укрепления турецко-российской дружбы останутся в памяти поколений навсегда. Со дня этой трагедии прошло 6 лет. Теперь уже известно, что эта атака была нацелена на подрыв турецко-российской дружбы", - заявил Чавушоглу.
По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, проницательность руководителей двух стран и слаженная работа ведомств позволили сорвать преступные планы и нейтрализовать эту ловушку.
"Виновные в нападении были привлечены к ответственности перед судом и приговорены к справедливому наказанию", подчеркнул Чавушоглу.
"Трагическая гибель г-на Карлова потрясла и глубоко опечалила и российский, и турецкий народ. Одной из главных целей г-на Карлова во время его нахождения на посту посла было всестороннее развитие турецко-российских отношений. Сегодня мы продолжаем укреплять наше двустороннее сотрудничество и диалог. Наше взаимодействие развивается в самых разных областях – от торговли и туризма до энергетики и инвестиций. Мы продолжим наращивать наши усилия в этом направлении, ориентируясь на желание народов двух стран и наши общие интересы. В эту печальную дату я выражаю свои искренние соболезнования скорбящей семье, родственникам г-на посла и всему российскому народу. Мы чтим память посла Карлова. Пусть покоится с миром", сказал турецкий министр.
Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.