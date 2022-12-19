13:56 19.12.2022 (обновлено: 13:57 19.12.2022)
ПС Союза РФ и Белоруссии одобрило проект бюджета на 2023 год
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПарламентское собрание Союза РФ и Белоруссии
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Парламентское собрание Союза РФ и Белоруссии единогласно приняло бюджет на 2023 год.
В понедельник в Госдуме проходит 63-е заседание Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.
"Остался профицит порядка 1,5 миллиарда рублей, неиспользованные средства 2022 года переходят в бюджет 2023 года. Доходы бюджета определены в сумме 5 миллиардов 966 миллионов рублей. Расходы следующего года планируются на уровне 5 миллиардов 67 миллионов рублей, при этом профицит бюджета должен составить 899 миллионов рублей", - отметил заместитель госсекретаря, член постоянного комитета Союзного государства Алексей Кубрин.
Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, средства бюджета Союзного государства используются недостаточно эффективно, соответствующие изменения нужно предусмотреть в бюджете 2024 года. Также он предложил проработать вопрос о бережном отношении к исторической памяти в рамках проекта бюджета. "Что касается вопросов наших, инициатив законодательных, давайте с себя эту ответственность не снимать", - добавил председатель ГД, комментируя принятие бюджета.
Для реализации в 2023 году предлагаются несколько программ, среди них - действующая космическая программа в области дистанционного зондирования Земли, а также программа разработки новых технологий, в частности, в области фотоники. В готовности находятся еще четыре программы, касающиеся силовых структур – в частности, программа развития погранбезопасности Союзного государства, программа совершенствования объектов военной инфраструктуры, добавил Кубрин.
В бюджет также заложены средства на проведение 33 мероприятий, среди которых патриотическая акция "Поезд памяти", форум Союзного государства "Россия и Белоруссия: общая история", форум вузов инженерно-технологического профиля, планируются впервые провести гастроли молодежного белорусско-российского симфонического оркестра, сообщил заместитель госсекретаря Союзного государства.