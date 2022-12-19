https://ria.ru/20221219/britaniya-1839627620.html

СМИ: Британия намерена передать Украине сотни тысяч боеприпасов

СМИ: Британия намерена передать Украине сотни тысяч боеприпасов - РИА Новости, 19.12.2022

СМИ: Британия намерена передать Украине сотни тысяч боеприпасов

Великобритания в 2023 году намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, пишет газета Guardian. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T03:27

2022-12-19T03:27

2022-12-19T09:43

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания в 2023 году намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, пишет газета Guardian.По ее данным, премьер-министр Риши Сунак "объявит, что Великобритания в следующем году поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов по контракту на 250 миллионов фунтов стерлингов". Отмечается, что артиллерийские боеприпасы будут переданы Украине в рамках "пакета военной помощи, который уже включает ракетные системы и зенитные орудия".

https://ria.ru/20221212/rakety-1838173294.html

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в мире, риши сунак, украина, великобритания, киев