https://ria.ru/20221219/britaniya-1839627620.html
СМИ: Британия намерена передать Украине сотни тысяч боеприпасов
СМИ: Британия намерена передать Украине сотни тысяч боеприпасов - РИА Новости, 19.12.2022
СМИ: Британия намерена передать Украине сотни тысяч боеприпасов
Великобритания в 2023 году намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, пишет газета Guardian. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T03:27
2022-12-19T03:27
2022-12-19T09:43
в мире
риши сунак
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания в 2023 году намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, пишет газета Guardian.По ее данным, премьер-министр Риши Сунак "объявит, что Великобритания в следующем году поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов по контракту на 250 миллионов фунтов стерлингов". Отмечается, что артиллерийские боеприпасы будут переданы Украине в рамках "пакета военной помощи, который уже включает ракетные системы и зенитные орудия".
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в мире, риши сунак, украина, великобритания, киев
В мире, Риши Сунак, Украина, Великобритания, Киев
03:27 19.12.2022 (обновлено: 09:43 19.12.2022)
СМИ: Британия намерена передать Украине сотни тысяч боеприпасов
Guardian: Великобритания в 2023 году хочет передать Украине сотни тысяч боеприпасов