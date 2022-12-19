Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия намерена передать Украине сотни тысяч боеприпасов - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/britaniya-1839627620.html
СМИ: Британия намерена передать Украине сотни тысяч боеприпасов
СМИ: Британия намерена передать Украине сотни тысяч боеприпасов - РИА Новости, 19.12.2022
СМИ: Британия намерена передать Украине сотни тысяч боеприпасов
Великобритания в 2023 году намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, пишет газета Guardian. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T03:27
2022-12-19T09:43
в мире
риши сунак
украина
великобритания
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830446099_0:127:2400:1477_1920x0_80_0_0_17d01eb4be5d22b00dfaa36a36302ce9.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания в 2023 году намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, пишет газета Guardian.По ее данным, премьер-министр Риши Сунак "объявит, что Великобритания в следующем году поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов по контракту на 250 миллионов фунтов стерлингов". Отмечается, что артиллерийские боеприпасы будут переданы Украине в рамках "пакета военной помощи, который уже включает ракетные системы и зенитные орудия".
https://ria.ru/20221212/rakety-1838173294.html
украина
великобритания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830446099_132:0:2269:1603_1920x0_80_0_0_726ce1af69b9cc0bb5d4f10a52045ab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, риши сунак, украина, великобритания, киев
В мире, Риши Сунак, Украина, Великобритания, Киев
03:27 19.12.2022 (обновлено: 09:43 19.12.2022)
 
СМИ: Британия намерена передать Украине сотни тысяч боеприпасов

Guardian: Великобритания в 2023 году хочет передать Украине сотни тысяч боеприпасов

© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания в 2023 году намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, пишет газета Guardian.
По ее данным, премьер-министр Риши Сунак "объявит, что Великобритания в следующем году поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов по контракту на 250 миллионов фунтов стерлингов".
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 19:16Специальная военная операция на Украине
Власти Британии не исключили поставок Украине ракет более дальнего действия
Отмечается, что артиллерийские боеприпасы будут переданы Украине в рамках "пакета военной помощи, который уже включает ракетные системы и зенитные орудия".
 
В миреРиши СунакУкраинаВеликобританияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала