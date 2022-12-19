https://ria.ru/20221219/bezhenets-1839632088.html

Беженец с Украины пожаловался на унижение от британцев

Беженец с Украины пожаловался на унижение от британцев - РИА Новости, 19.12.2022

Беженец с Украины пожаловался на унижение от британцев

Беженец с Украины Игорь Исид рассказал в интервью изданию Wales Online об унижениях и трудностях, пережитых после приезда в Великобританию. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T06:48

2022-12-19T06:48

2022-12-19T11:07

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Беженец с Украины Игорь Исид рассказал в интервью изданию Wales Online об унижениях и трудностях, пережитых после приезда в Великобританию."Обеспеченная Британия не спасает от стресса, иногда она даже усугубляет его", — посетовал 65-летний мужчина. Как отмечается в статье, от бродяжничества после конфликта со "спонсором", первым приютившим Исида в валлийском городе Брекон, его спасла только случайная встреча с викарием, который позволил беженцу заночевать в церкви.Приезд в Соединенное Королевство, поиск жилья и сопутствующие проблемы, по словам мужчины, заставили его почувствовать себя "униженным и временами обескураженным". "Сейчас я счастлив, но вначале все воспринималось деспотически и могло легко сломить обычного человека. Система в какой-то степени оскорбляет и унижает достоинство беженца и дает рычаги влияния "спонсору", — сообщил украинец.По его словам, принимающая сторона может "выкинуть жильца на улицу", устроить невыносимые условия, вмешиваться в личную жизнь. "Это система, которая может неявно пробуждать плохие человеческие качества, такие как чванство, высокомерие и другие негативные аспекты, с которыми сталкиваются украинцы", — указал Исид.Мужчина рассказал о случае с одной украинкой, которая ушла из дома своего "спонсора" посреди ночи из-за того, что он и его семья "контролировали" ее. Другая беженка столкнулась с тем, что принимающая сторона без какой-либо причины разорвала с ней соглашение, в результате чего она оказалась на улице."В этой системе я чувствую, что беженец по своей сути является предметом", — подчеркнул украинец. Вместе с тем Исид, некоторое время пожив в гостинице после разрыва со своим арендодателем, смог найти жилье у одного из местных жителей.Как пишет Wales Online, по мере роста стоимости жизни более четверти "спонсоров" в Уэльсе решили отказаться от участия в программе "Дома для Украины". Это привело к тому, что полторы тысячи украинцев из семи тысяч прибывших в регион остаются в отелях, на базах отдыха и в других спонсируемых правительством Уэльса местах.В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам с Украины, за что им выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказывается на улице — по информации газеты The Guardian, в следующем году их число может достичь как минимум 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20221218/bezhenka-1839485474.html

https://ria.ru/20221210/britaniya-1837667493.html

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