https://ria.ru/20221219/belgorod-1839618289.html

При обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ пострадали два человека

При обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 19.12.2022

При обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ пострадали два человека

Девушка и мужчина пострадали в результате обстрела со стороны Украины поселка Красная Яруга в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T00:49

2022-12-19T00:49

2022-12-19T00:53

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

украина

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Девушка и мужчина пострадали в результате обстрела со стороны Украины поселка Красная Яруга в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В трех четырехэтажных многоквартирных домах повреждены стекла. Пожар, возникший в хозяйственных постройках, ликвидировали, сообщил губернатор.Он добавил, что восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи начнутся в светлое время суток. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20221218/obstrel-1839580302.html

украина

белгородская область

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вячеслав гладков, украина, белгородская область