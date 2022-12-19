00:49 19.12.2022 (обновлено: 00:53 19.12.2022)
При обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ пострадали два человека
Губернатор Гладков: при обстреле белгородского поселка пострадали девушка и мужчина
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЖилой дом в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Девушка и мужчина пострадали в результате обстрела со стороны Украины поселка Красная Яруга в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под обстрел попал поселок Красная Яруга в Краснояружском районе... Есть пострадавшие. Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В трех четырехэтажных многоквартирных домах повреждены стекла. Пожар, возникший в хозяйственных постройках, ликвидировали, сообщил губернатор.
Он добавил, что восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи начнутся в светлое время суток.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.