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При обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/belgorod-1839618289.html
При обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ пострадали два человека
При обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 19.12.2022
При обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ пострадали два человека
Девушка и мужчина пострадали в результате обстрела со стороны Украины поселка Красная Яруга в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T00:49
2022-12-19T00:53
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
украина
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Девушка и мужчина пострадали в результате обстрела со стороны Украины поселка Красная Яруга в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В трех четырехэтажных многоквартирных домах повреждены стекла. Пожар, возникший в хозяйственных постройках, ликвидировали, сообщил губернатор.Он добавил, что восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи начнутся в светлое время суток. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20221218/obstrel-1839580302.html
украина
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вячеслав гладков, украина, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Украина, Белгородская область
00:49 19.12.2022 (обновлено: 00:53 19.12.2022)
 
При обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ пострадали два человека

Губернатор Гладков: при обстреле белгородского поселка пострадали девушка и мужчина

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЖилой дом в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Жилой дом в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Девушка и мужчина пострадали в результате обстрела со стороны Украины поселка Красная Яруга в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Под обстрел попал поселок Красная Яруга в Краснояружском районе... Есть пострадавшие. Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В трех четырехэтажных многоквартирных домах повреждены стекла. Пожар, возникший в хозяйственных постройках, ликвидировали, сообщил губернатор.
Он добавил, что восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи начнутся в светлое время суток.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковУкраинаБелгородская область
 
 
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