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Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности - РИА Новости, 19.12.2022
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Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности
Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности - РИА Новости, 19.12.2022
Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности
Президент США Джо Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на нескольких чиновников Белого Дома. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:36
2022-12-19T09:36
в мире
джо байден
киев
сша
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на нескольких чиновников Белого Дома. "В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева, в основном из-за рисков, связанных с безопасностью", - приводит издание слова американских чиновников. Как сообщалось ранее, в начале ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан с необъявленным визитом посетил Киев, где провел встречи с представителями властей.
https://ria.ru/20221217/bayden-1839468171.html
киев
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в мире, джо байден, киев, сша, джейк салливан
В мире, Джо Байден, Киев, США, Джейк Салливан
09:36 19.12.2022
 
Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности

Politico: президент США Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на нескольких чиновников Белого Дома.
"В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева, в основном из-за рисков, связанных с безопасностью", - приводит издание слова американских чиновников.
Как сообщалось ранее, в начале ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан с необъявленным визитом посетил Киев, где провел встречи с представителями властей.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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В миреДжо БайденКиевСШАДжейк Салливан
 
 
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