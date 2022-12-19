https://ria.ru/20221219/bayden-1839645964.html
Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности
Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности - РИА Новости, 19.12.2022
Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности
Президент США Джо Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на нескольких чиновников Белого Дома. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:36
2022-12-19T09:36
2022-12-19T09:36
в мире
джо байден
киев
сша
джейк салливан
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на нескольких чиновников Белого Дома. "В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева, в основном из-за рисков, связанных с безопасностью", - приводит издание слова американских чиновников. Как сообщалось ранее, в начале ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан с необъявленным визитом посетил Киев, где провел встречи с представителями властей.
https://ria.ru/20221217/bayden-1839468171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, киев, сша, джейк салливан
В мире, Джо Байден, Киев, США, Джейк Салливан
Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности
Politico: президент США Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности