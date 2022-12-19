https://ria.ru/20221219/bayden-1839645964.html

Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности

Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности - РИА Новости, 19.12.2022

Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности

Президент США Джо Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на нескольких чиновников Белого Дома. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:36

2022-12-19T09:36

2022-12-19T09:36

в мире

джо байден

киев

сша

джейк салливан

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на нескольких чиновников Белого Дома. "В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева, в основном из-за рисков, связанных с безопасностью", - приводит издание слова американских чиновников. Как сообщалось ранее, в начале ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан с необъявленным визитом посетил Киев, где провел встречи с представителями властей.

https://ria.ru/20221217/bayden-1839468171.html

киев

сша

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Ольга Маркова

в мире, джо байден, киев, сша, джейк салливан