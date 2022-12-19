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Российские банки обязали внедрить оплату в интернете по Mir Pay - РИА Новости, 19.12.2022
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Российские банки обязали внедрить оплату в интернете по Mir Pay
Российские банки обязали внедрить оплату в интернете по Mir Pay - РИА Новости, 19.12.2022
Российские банки обязали внедрить оплату в интернете по Mir Pay
Сервис Mir Pay для оплаты в интернете станет обязательным для кредитных организаций, участвующих в платёжной системе (ПС) "Мир", к марту, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:03
2022-12-19T11:03
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости/Прайм. Сервис Mir Pay для оплаты в интернете станет обязательным для кредитных организаций, участвующих в платёжной системе (ПС) "Мир", к марту, заявили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). "Требование по поддержке технологии оплаты с помощью Mir Pay в среде электронной коммерции (на сайтах и в мобильных приложениях) является обязательным для эквайреров – участников платежной системы "Мир". Для реализации такой возможности участникам ПС "Мир" и торгово-сервисным предприятиям предоставляется необходимый комплект для разработки, который позволит осуществлять оплату с помощью сервиса", - сообщили в НСПК. "Участники заранее были проинформированы об этом в технологических бюллетенях НСПК, в том числе в августе 2022 года. Изложенные требования банки-участники должны реализовать в своей эквайринговой сети к марту 2023 года", - подчеркнули в системе. При этом ряд банков уже проводит со своими партнерскими торгово-сервисными предприятиями и агрегаторами интернет-платежей операции онлайн с использованием Mir Pay, отметили там же. Mir Pay - это специальное приложение платежной системы "Мир" для бесконтактной оплаты смартфоном. При этом реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код - токен.
https://ria.ru/20221218/indiya-1839490183.html
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
11:03 19.12.2022
 
Российские банки обязали внедрить оплату в интернете по Mir Pay

НСПК: российские банки в течение зимы обязаны внедрить оплату в интернете по Mir Pay

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карта "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости/Прайм. Сервис Mir Pay для оплаты в интернете станет обязательным для кредитных организаций, участвующих в платёжной системе (ПС) "Мир", к марту, заявили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
"Требование по поддержке технологии оплаты с помощью Mir Pay в среде электронной коммерции (на сайтах и в мобильных приложениях) является обязательным для эквайреров – участников платежной системы "Мир". Для реализации такой возможности участникам ПС "Мир" и торгово-сервисным предприятиям предоставляется необходимый комплект для разработки, который позволит осуществлять оплату с помощью сервиса", - сообщили в НСПК.
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"Участники заранее были проинформированы об этом в технологических бюллетенях НСПК, в том числе в августе 2022 года. Изложенные требования банки-участники должны реализовать в своей эквайринговой сети к марту 2023 года", - подчеркнули в системе.
При этом ряд банков уже проводит со своими партнерскими торгово-сервисными предприятиями и агрегаторами интернет-платежей операции онлайн с использованием Mir Pay, отметили там же.
Mir Pay - это специальное приложение платежной системы "Мир" для бесконтактной оплаты смартфоном. При этом реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код - токен.
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