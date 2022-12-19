https://ria.ru/20221219/bank-1839680205.html

ВТБ запустил денежные переводы в Иран

ВТБ запустил денежные переводы в Иран - РИА Новости, 19.12.2022

ВТБ запустил денежные переводы в Иран

ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:39

2022-12-19T11:39

2022-12-19T11:39

экономика

иран

азия

втб

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_0:393:2759:1945_1920x0_80_0_0_660d7bc1b4e88abbc8b77da8aafe846c.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Мы стали первым банком, кто реализовал международные денежные переводы в Иран, и с учетом укрепления деловых связей, роста экономического сотрудничества и развития туризма ожидаем, что они будут востребованы", – сообщил через пресс-службу старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев. Указывается, что новый сервис позволит в течение дня отправить деньги в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц. Сегодня клиенты ВТБ могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Вальвачев добавил, что в следующем году ВТБ продолжит активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планирует удвоить их число.

https://ria.ru/20221214/kosmos-1838660900.html

https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839651982.html

иран

азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, иран, азия, втб, в мире, россия