https://ria.ru/20221219/bank-1839680205.html
ВТБ запустил денежные переводы в Иран
ВТБ запустил денежные переводы в Иран - РИА Новости, 19.12.2022
ВТБ запустил денежные переводы в Иран
ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:39
2022-12-19T11:39
2022-12-19T11:39
экономика
иран
азия
втб
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_0:393:2759:1945_1920x0_80_0_0_660d7bc1b4e88abbc8b77da8aafe846c.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Мы стали первым банком, кто реализовал международные денежные переводы в Иран, и с учетом укрепления деловых связей, роста экономического сотрудничества и развития туризма ожидаем, что они будут востребованы", – сообщил через пресс-службу старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев. Указывается, что новый сервис позволит в течение дня отправить деньги в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц. Сегодня клиенты ВТБ могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Вальвачев добавил, что в следующем году ВТБ продолжит активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планирует удвоить их число.
https://ria.ru/20221214/kosmos-1838660900.html
https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839651982.html
иран
азия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_b1a2fafcb5ca491dc2c7a9c7400918ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иран, азия, втб, в мире, россия
Экономика, Иран, Азия, ВТБ, В мире, Россия
ВТБ запустил денежные переводы в Иран
ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам