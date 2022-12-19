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ВТБ запустил денежные переводы в Иран - РИА Новости, 19.12.2022
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ВТБ запустил денежные переводы в Иран
ВТБ запустил денежные переводы в Иран - РИА Новости, 19.12.2022
ВТБ запустил денежные переводы в Иран
ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:39
2022-12-19T11:39
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Мы стали первым банком, кто реализовал международные денежные переводы в Иран, и с учетом укрепления деловых связей, роста экономического сотрудничества и развития туризма ожидаем, что они будут востребованы", – сообщил через пресс-службу старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев. Указывается, что новый сервис позволит в течение дня отправить деньги в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц. Сегодня клиенты ВТБ могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Вальвачев добавил, что в следующем году ВТБ продолжит активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планирует удвоить их число.
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экономика, иран, азия, втб, в мире, россия
Экономика, Иран, Азия, ВТБ, В мире, Россия
11:39 19.12.2022
 
ВТБ запустил денежные переводы в Иран

ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB"
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Мы стали первым банком, кто реализовал международные денежные переводы в Иран, и с учетом укрепления деловых связей, роста экономического сотрудничества и развития туризма ожидаем, что они будут востребованы", – сообщил через пресс-службу старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.
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Указывается, что новый сервис позволит в течение дня отправить деньги в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц.
Сегодня клиенты ВТБ могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Вальвачев добавил, что в следующем году ВТБ продолжит активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планирует удвоить их число.
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