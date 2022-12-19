https://ria.ru/20221219/avtovaz-1839637342.html

"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus в сентябре

"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus в сентябре - РИА Новости, 19.12.2022

"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus в сентябре

"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти в сентябре 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T08:20

2022-12-19T08:20

2022-12-19T08:20

экономика

авто

максим соколов

тольятти

ижевск

россия

renault s.a

автоваз

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти в сентябре 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов. "Мы планируем расширить линейку производства наших автомобилей: и автомобилей Vesta, и традиционных автомобилей для класса LCV Largus с сентября следующего года, также работаем над новыми моделями автомобилей, в том числе созданием собственного отечественного электромобиля", - сказал он в в интервью телеканалу "Россия 24". Производство Largus периодически уходило в простой с апреля этого года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле (партия 1 800 автомобилей). "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20221209/nissan-1837375088.html

https://ria.ru/20221202/avtovaz-1835772675.html

тольятти

ижевск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, максим соколов, тольятти, ижевск, россия, renault s.a, автоваз, lada vesta, renault clio