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"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus в сентябре - РИА Новости, 19.12.2022
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"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus в сентябре
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus в сентябре - РИА Новости, 19.12.2022
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus в сентябре
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти в сентябре 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:20
2022-12-19T08:20
экономика
авто
максим соколов
тольятти
ижевск
россия
renault s.a
автоваз
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти в сентябре 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов. "Мы планируем расширить линейку производства наших автомобилей: и автомобилей Vesta, и традиционных автомобилей для класса LCV Largus с сентября следующего года, также работаем над новыми моделями автомобилей, в том числе созданием собственного отечественного электромобиля", - сказал он в в интервью телеканалу "Россия 24". Производство Largus периодически уходило в простой с апреля этого года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле (партия 1 800 автомобилей). "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20221209/nissan-1837375088.html
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экономика, авто, максим соколов, тольятти, ижевск, россия, renault s.a, автоваз, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Максим Соколов, Тольятти, Ижевск, Россия, Renault S.A, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Renault Clio
08:20 19.12.2022
 
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus в сентябре

"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в сентябре

© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''Автомобиль Lada Largus
Автомобиль Lada Largus - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''
Автомобиль Lada Largus. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти в сентябре 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Мы планируем расширить линейку производства наших автомобилей: и автомобилей Vesta, и традиционных автомобилей для класса LCV Largus с сентября следующего года, также работаем над новыми моделями автомобилей, в том числе созданием собственного отечественного электромобиля", - сказал он в в интервью телеканалу "Россия 24".
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Производство Largus периодически уходило в простой с апреля этого года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле (партия 1 800 автомобилей).
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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ЭкономикаАвтоМаксим СоколовТольяттиИжевскРоссияRenault S.AАвтоВАЗLada VestaRenault Clio
 
 
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