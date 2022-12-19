https://ria.ru/20221219/avtomobili-1839616365.html

Названы регионы — лидеры по доступности автомобилей в России

Названы регионы — лидеры по доступности автомобилей в России - РИА Новости, 19.12.2022

Названы регионы — лидеры по доступности автомобилей в России

Менее 20% российских семей могут позволить себе купить новый автомобиль за 900 тысяч рублей, при этом возможность приобрести новую машину выше всех – у жителей... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T00:10

2022-12-19T00:10

2022-12-19T07:22

авто

россия

осаго

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Менее 20% российских семей могут позволить себе купить новый автомобиль за 900 тысяч рублей, при этом возможность приобрести новую машину выше всех – у жителей северных регионов, а ниже всех – у кавказских, свидетельствует исследование РИА Новости*. Сложный год для рынкаПоследнее время для российского автомобильного рынка было сложным. В 2021 году возник сильный дефицит чипов и нарушение логистических цепочек, что сильно ограничило и повысило цены на новые автомобили, а в текущем году многие автопроизводители покинули Россию, что еще сильнее сократило предложение новых машин на рынке. При этом, как отмечают эксперты, во второй половине 2022 года наблюдается процесс адаптации к новым условиям, и ситуация постепенно выправляется за счет отечественных марок и китайских брендов, однако по-прежнему продажи новых машин в разы меньше, чем в прошлые годы. За последний год доступность автомобилей в России сильно снизилась. Согласно исследованию РИА Новости, в среднем в 2022 году в России доля семей, для которых доступно в финансовом плане приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем (стоимостью 900 тысяч рублей), составила 16,3%, что на 1,6 процентных пункта меньше, чем в 2021-м. Эксперты отмечают, что в 2021 году недорогой автомобиль оценивался в 700 тысяч рублей, таким образом, снижение доступности во многом связано с ростом цен на машины почти на 30%. Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили шестой ежегодный рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией. Результаты в регионах сильно разнятся. Доля семей, способных приобрести новый автомобиль, у лидирующего региона в 20 раз больше, чем у аутсайдера. В рейтинге 2020 года разница была меньше – в 14 раз. В среднем же пятерка лидеров опережает пятерку аутсайдеров по доле семей, которым доступна покупка автомобиля, в рейтинге 2022 года почти в 12 раз против 7,5 раз в 2020 году. Поэтому аналитики подчеркивают, что региональные различия в доступности машин выросли на фоне их сильного подорожания. Как считали рейтингВ качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на его надлежащее полное содержание и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% и сроке три года. Помимо кредита учитывались и другие расходы: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2022 и 2021 годы.Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и были скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Согласно модели, предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идут на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина – на прочие расходы.Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Зарплаты, стоимость страхования, стоимость бензина, расходы на содержание автомобиля и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности.Для регионов Крайнего Севера, Москвы и Санкт-Петербурга расход топлива автомобилей брался как равный городским условиям, для других регионов расход считался из показателей смешанного цикла. Для Чукотки, в связи с отсутствием официальных дилеров, предполагалась доставка новой автомашины из другого региона, что увеличивает ее стоимость на 100-200 тысяч рублей. Региональные различияСогласно результатам исследования, только в одном регионе более половины среднестатистических семей могут без определенных проблем купить в кредит и содержать новый автомобиль. Еще в трех эта доля находится в диапазоне от 40% до 50%, таким образом, в четырех регионах доступность находится на высоком уровне. Также неплохой уровень доступности покупки автомобиля (от 30% до 40%) наблюдается еще в пяти регионах. Кроме того, для большого количества семей в значительной части регионов России приобретение нового, даже недорогого в текущих реалиях, автомобиля (900 тысяч рублей) без значительных сбережений является труднореализуемой задачей. В 35 регионах, согласно модельным расчетам, менее 10% семей могут приобрести в кредит и без особых сложностей обслуживать новый недорогой автомобиль. В 2021 году таких регионов было 26, то есть доступность в небогатых регионах снизилась, причем достаточно сильно, отмечают эксперты. Аналитики подчеркивают, что существенное повышение цен на машины в последние два года, а также ужесточение условий кредитования в большей степени сказались на семьях с невысоким доходами, так как у многих из них нет излишка денег. РезультатыЛидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 56,9%. Высокий результат этого региона является следствием высоких зарплат, считают эксперты. Также в число лидеров попали Чукотка и Магаданская область с результатами 48,9% и 44,2%. Тут тоже высокие зарплаты, однако стоимость жизни заметно выше, что и определило отставание от ЯНАО. Также в первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ (40,4%) и Ненецкий автономный округ (38,1%). Таким образом, лидирующая пятерка представлена исключительно северными регионами. Аналитики связывают это с высоким уровнем зарплат и значительной долей семей, состоящих из молодых работников без детей, что снижает семейные траты на текущее потребление. Высокая доступность автомобилей в первой пятерке наблюдается даже несмотря на высокие цены в этих регионах, в частности, на страховки, топливо и другие расходы. Москва и Санкт-Петербург в текущем рейтинге занимают 6-е и 10-е места соответственно - 37,3% и 28,9%. Средние по стоимости автомобили (2,5 миллиона рублей) заметно менее доступны. Согласно расчетам экспертов РИА Новости, лишь 4,5% семей в целом по России могут приобрести такой автомобиль. В ЯНАО и на Чукотке приобрести средний по стоимости автомобиль могут более 20% семей, а в 10 небогатых регионах доступность составляет менее 1%. В части регионов-лидеров по доступности средних по стоимости (2,5 миллиона рублей) и премиальных автомобилей (10 миллионов) ситуация практически идентичная. Например, лидирующими регионами по доле семей, способных купить машину премиум-класса, являются Чукотка (1,65%), Москва (1,61%) и ЯНАО (1,49%). В целом в пяти регионах России, согласно расчетам РИА Новости, хотя бы 1% семей могут себе позволить приобрести и содержать премиальный автомобиль.На последней строчке рейтинга расположилась Ингушетия, где лишь 2,6% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 900 тысяч рублей. Также в числе регионов, замыкающих рейтинг: Чечня (2,8%), Кабардино-Балкария (4,3%), Дагестан (4,4%) и Калмыкия (4,9%).Эксперты предполагают, что в среднесрочной перспективе ситуация на российском авторынке окончательно выправится, а цены на ряд моделей даже могут ощутимо снизиться. На фоне замедления инфляции рыночные ставки по кредитам могут снизиться ближе к концу 2023 года, поэтому возможности приобретения машины в кредит могут ощутимо увеличиться уже в 2023 году, что в свою очередь приведет к росту доли семей, которым будет доступен автомобиль, заключают эксперты.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20221219/avtomobil-1839632957.html

https://ria.ru/20221214/iran-1838623598.html

https://ria.ru/20221116/avtomobili-1831935249.html

https://ria.ru/20221123/moskvich-1833612850.html

https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838758022.html

https://ria.ru/20220919/garantiya-1817752518.html

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авто, россия, осаго