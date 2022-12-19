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Более 50 школ Рязанской области получили новые автобусы - РИА Новости, 19.12.2022
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Более 50 школ Рязанской области получили новые автобусы
Более 50 школ Рязанской области получили новые автобусы - РИА Новости, 19.12.2022
Более 50 школ Рязанской области получили новые автобусы
Новые школьные автобусы, купленные при федеральной поддержке, направлены в 52 школы Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:10
2022-12-19T16:10
рязанская область
общество
павел малков
рязанская область
глонасс (система навигации)
россия
образование - общество
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РЯЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Новые школьные автобусы, купленные при федеральной поддержке, направлены в 52 школы Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. "Сегодня 52 школы региона получили 55 новых автобусов. Машины закупили при федеральной поддержке. Они распределены с учетом потребностей школ и пожеланий жителей. Автобусы соответствуют требованиям для перевозки детей, оборудованы "Глонасс" и тахографами", - написал Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что в ходе посещения районов региона получил запросы от жителей с просьбой обновления школьного транспорта. "Дети должны не только учиться в комфортных условиях, но и безопасно добираться до школы", - отметил губернатор. Он подчеркнул, что передача 55 школьных автобусов - это лишь начало системной и слаженной работы. "Школа — это второй дом для ребёнка. Наша задача сделать его уютным и безопасным", - написал Малков.
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общество, павел малков, рязанская область, глонасс (система навигации), россия, образование - общество
Рязанская область, Общество, Павел Малков, Рязанская область, ГЛОНАСС (система навигации), Россия, Образование - Общество
16:10 19.12.2022
 
Более 50 школ Рязанской области получили новые автобусы

Губернатор Малков: новые школьные автобусы получили более 50 школ Рязанской области

© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области
Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Новые школьные автобусы, купленные при федеральной поддержке, направлены в 52 школы Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.
"Сегодня 52 школы региона получили 55 новых автобусов. Машины закупили при федеральной поддержке. Они распределены с учетом потребностей школ и пожеланий жителей. Автобусы соответствуют требованиям для перевозки детей, оборудованы "Глонасс" и тахографами", - написал Малков в своем Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области
Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области
Он отметил, что в ходе посещения районов региона получил запросы от жителей с просьбой обновления школьного транспорта. "Дети должны не только учиться в комфортных условиях, но и безопасно добираться до школы", - отметил губернатор.
Он подчеркнул, что передача 55 школьных автобусов - это лишь начало системной и слаженной работы. "Школа — это второй дом для ребёнка. Наша задача сделать его уютным и безопасным", - написал Малков.
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Рязанская областьОбществоПавел МалковРязанская областьГЛОНАСС (система навигации)РоссияОбразование - Общество
 
 
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