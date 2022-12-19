Более 50 школ Рязанской области получили новые автобусы
Губернатор Малков: новые школьные автобусы получили более 50 школ Рязанской области
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области
РЯЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Новые школьные автобусы, купленные при федеральной поддержке, направлены в 52 школы Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.
"Сегодня 52 школы региона получили 55 новых автобусов. Машины закупили при федеральной поддержке. Они распределены с учетом потребностей школ и пожеланий жителей. Автобусы соответствуют требованиям для перевозки детей, оборудованы "Глонасс" и тахографами", - написал Малков в своем Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области
Он отметил, что в ходе посещения районов региона получил запросы от жителей с просьбой обновления школьного транспорта. "Дети должны не только учиться в комфортных условиях, но и безопасно добираться до школы", - отметил губернатор.
Он подчеркнул, что передача 55 школьных автобусов - это лишь начало системной и слаженной работы. "Школа — это второй дом для ребёнка. Наша задача сделать его уютным и безопасным", - написал Малков.