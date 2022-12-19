https://ria.ru/20221219/avtobusy-1839767945.html

Более 50 школ Рязанской области получили новые автобусы

Более 50 школ Рязанской области получили новые автобусы - РИА Новости, 19.12.2022

Более 50 школ Рязанской области получили новые автобусы

Новые школьные автобусы, купленные при федеральной поддержке, направлены в 52 школы Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:10

2022-12-19T16:10

2022-12-19T16:10

рязанская область

общество

павел малков

рязанская область

глонасс (система навигации)

россия

образование - общество

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РЯЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Новые школьные автобусы, купленные при федеральной поддержке, направлены в 52 школы Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. "Сегодня 52 школы региона получили 55 новых автобусов. Машины закупили при федеральной поддержке. Они распределены с учетом потребностей школ и пожеланий жителей. Автобусы соответствуют требованиям для перевозки детей, оборудованы "Глонасс" и тахографами", - написал Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что в ходе посещения районов региона получил запросы от жителей с просьбой обновления школьного транспорта. "Дети должны не только учиться в комфортных условиях, но и безопасно добираться до школы", - отметил губернатор. Он подчеркнул, что передача 55 школьных автобусов - это лишь начало системной и слаженной работы. "Школа — это второй дом для ребёнка. Наша задача сделать его уютным и безопасным", - написал Малков.

https://ria.ru/20221219/avtobus-1839662842.html

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общество, павел малков, рязанская область, глонасс (система навигации), россия, образование - общество