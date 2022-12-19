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На Урале сгорел рейсовый автобус, из него успели эвакуироваться 24 человека

На Урале сгорел рейсовый автобус, из него успели эвакуироваться 24 человека - РИА Новости, 19.12.2022

На Урале сгорел рейсовый автобус, из него успели эвакуироваться 24 человека

Спасатели ликвидировали возгорание автобуса на трассе Екатеринбург – Североуральск, до приезда пожарных из транспорта успели эвакуироваться 24 человека, данных... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:41

2022-12-19T10:41

2022-12-19T10:41

происшествия

екатеринбург

североуральск

урал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание автобуса на трассе Екатеринбург – Североуральск, до приезда пожарных из транспорта успели эвакуироваться 24 человека, данных о пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в понедельник. "Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. До прибытия пожарных из автобуса самостоятельно эвакуировались 24 человека. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. По информации ведомства, сообщение о том, что на 108-м километре автодороги Екатеринбург – Североуральск горит рейсовый пассажирский автобус, поступило в экстренные службы в 9.45 по местному времени (7.45 мск). Как уточнили в МЧС, площадь, на которой горел транспорт составила 30 квадратных метров. Пассажиры автобуса отправились к месту назначения попутным транспортом, причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221219/dtp-1839638274.html

екатеринбург

североуральск

урал

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происшествия, екатеринбург, североуральск, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп