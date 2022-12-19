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Задержанного в Вене гражданина Греции заподозрили в "работе на ГРУ" - РИА Новости, 19.12.2022
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Задержанного в Вене гражданина Греции заподозрили в "работе на ГРУ"
Задержанного в Вене гражданина Греции заподозрили в "работе на ГРУ" - РИА Новости, 19.12.2022
Задержанного в Вене гражданина Греции заподозрили в "работе на ГРУ"
МВД Австрии заявило, что задержанный в Вене 39-летний гражданин Греции подозревается в работе на Главное управление Генштаба ВС РФ. При этом министерство не... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:09
2022-12-19T17:09
в мире
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ВЕНА, 19 дек - РИА Новости. МВД Австрии заявило, что задержанный в Вене 39-летний гражданин Греции подозревается в работе на Главное управление Генштаба ВС РФ. При этом министерство не привело каких-либо доказательств своим утверждениям. "Подозреваемый, предположительно, был шпионом российской военной разведки ГРУ", - говорится в сообщении, которое поступило из пресс-службы ведомства в редакцию в ответ на запрос РИА Новости. Ранее газета Kronen Zeitung сообщила, что гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, речь идет о "сыне бывшего российского дипломата", который работал в Австрии и в Германии, задержанному грозит до пяти лет заключения. В настоящее время подозреваемый ожидает суда, он находится на свободе. Как заявило австрийское МВД, мужчина, "как утверждается", прошел спецподготовку в России, контактировал с дипломатами и сотрудниками разведки из разных стран и был в Москве. "Есть подозрение, что он использовался как источник информации о внешней политике, обществе в целом и политике безопасности среди австрийского населения и в прессе", - говорится в сообщении МВД Австрии. Пресс-служба министерства также утверждает, что для передачи данных подозреваемый использовал "конспиративные места" в Вене, "также установлено, что дипломатический персонал Российской Федерации тесно связан с этими местами по времени и местонахождению". Ведомство государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) передало материалы дела прокуратуре Вены 15 декабря, говорится в сообщении. Ранее австрийские СМИ сообщили, что задержание подозреваемого произошло еще 24 марта. Как сообщили ранее австрийские СМИ, фигурант дела официально не работал и получал социальное пособие в Австрии. Вместе с тем, он был очень активен: с 2018 года совершил 65 поездок за границу только в пределах Европы, а также в Россию, Белоруссию, Турцию и Грузию. Кроме того, он, предположительно, владеет несколькими объектами недвижимости в Вене, России и Греции. В ходе обыска в его квартире был обнаружен детектор сигналов, способный обнаруживать прослушки и скрытые камеры, а также противоосколочный костюм. Кроме того, были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, изучено около десяти миллионов находящихся на них файлов.
https://ria.ru/20221117/shpiony-1832129700.html
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в мире, вена, россия, австрия
В мире, Вена, Россия, Австрия
17:09 19.12.2022
 
Задержанного в Вене гражданина Греции заподозрили в "работе на ГРУ"

МВД Австрии утверждает, что задержанный в Вене гражданин Греции мог "работать на ГРУ"

© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Вене
Автомобиль полиции в Вене - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
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Автомобиль полиции в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 19 дек - РИА Новости. МВД Австрии заявило, что задержанный в Вене 39-летний гражданин Греции подозревается в работе на Главное управление Генштаба ВС РФ. При этом министерство не привело каких-либо доказательств своим утверждениям.
"Подозреваемый, предположительно, был шпионом российской военной разведки ГРУ", - говорится в сообщении, которое поступило из пресс-службы ведомства в редакцию в ответ на запрос РИА Новости.
Ранее газета Kronen Zeitung сообщила, что гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, речь идет о "сыне бывшего российского дипломата", который работал в Австрии и в Германии, задержанному грозит до пяти лет заключения. В настоящее время подозреваемый ожидает суда, он находится на свободе.
Как заявило австрийское МВД, мужчина, "как утверждается", прошел спецподготовку в России, контактировал с дипломатами и сотрудниками разведки из разных стран и был в Москве.
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"Есть подозрение, что он использовался как источник информации о внешней политике, обществе в целом и политике безопасности среди австрийского населения и в прессе", - говорится в сообщении МВД Австрии.
Пресс-служба министерства также утверждает, что для передачи данных подозреваемый использовал "конспиративные места" в Вене, "также установлено, что дипломатический персонал Российской Федерации тесно связан с этими местами по времени и местонахождению".
Ведомство государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) передало материалы дела прокуратуре Вены 15 декабря, говорится в сообщении. Ранее австрийские СМИ сообщили, что задержание подозреваемого произошло еще 24 марта.
Как сообщили ранее австрийские СМИ, фигурант дела официально не работал и получал социальное пособие в Австрии. Вместе с тем, он был очень активен: с 2018 года совершил 65 поездок за границу только в пределах Европы, а также в Россию, Белоруссию, Турцию и Грузию. Кроме того, он, предположительно, владеет несколькими объектами недвижимости в Вене, России и Греции. В ходе обыска в его квартире был обнаружен детектор сигналов, способный обнаруживать прослушки и скрытые камеры, а также противоосколочный костюм. Кроме того, были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, изучено около десяти миллионов находящихся на них файлов.
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