https://ria.ru/20221219/astrakhan-1839711501.html

В Астрахани расследуют ситуацию с найденными на скотомогильнике собаками

В Астрахани расследуют ситуацию с найденными на скотомогильнике собаками - РИА Новости, 19.12.2022

В Астрахани расследуют ситуацию с найденными на скотомогильнике собаками

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что поручил главе региональной ветеринарной службы проконтролировать расследование ситуации с собаками,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:14

2022-12-19T13:14

2022-12-19T13:14

происшествия

игорь бабушкин

астраханская область

приволжский район

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что поручил главе региональной ветеринарной службы проконтролировать расследование ситуации с собаками, трупы которых были обнаружены на скотомогильнике в Приволжском районе в ноябре. Как ранее сообщили агентству зоозащитники, в конце ноября на территории скотомогильника были обнаружены около 60 трупов собак с отрезанными лапами, носами, половыми органами. Сообщалось, что животных привез сотрудник "Экоприюта". В зооцентре РИА Новости рассказали, что они доставили на скотомогильник только около 15 трупов собак, которые умерли естественной смертью и, по предварительным данным, были подобраны на пустыре приюта. Позже специалисты выявили у трупов животных чуму плотоядных, зооцентр закрыли на карантин. Полиция проводит проверку. "Случай вопиющий, поэтому служба ветеринарии уже обратилась в следственные органы, природоохранную прокуратуру. Вопрос держим на контроле. Я лично попросил руководителя службы ветеринарии Мамонтова держать на контроле и проинформировать граждан о том, какие будут приняты процессуальные решения", - сказал Бабушкин во время прямой линии с губернатором. Зоозащитница, которая подняла данный вопрос в эфире, также сообщила, что волонтеры разрабатывают проект по мотивации частных приютов, в которые будут передаваться привитые и стерилизованные животные вместо выпуска их в прежнюю среду. По ее словам, это, в частности, позволит сократить количество бездомных животных на улицах. Губернатор области сообщил, что эта инициатива обязательно будет рассмотрена.

https://ria.ru/20221204/tyuleni-1836210832.html

https://ria.ru/20221215/sobaki-1838803655.html

астраханская область

приволжский район

астрахань

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происшествия, игорь бабушкин, астраханская область, приволжский район, астрахань