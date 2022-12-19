Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд отказался освободить блогера по делу о вымогательстве у Чемезова - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/arest-1839771730.html
Мосгорсуд отказался освободить блогера по делу о вымогательстве у Чемезова
Мосгорсуд отказался освободить блогера по делу о вымогательстве у Чемезова - РИА Новости, 19.12.2022
Мосгорсуд отказался освободить блогера по делу о вымогательстве у Чемезова
Мосгорсуд признал законным арест блогера Тамерлана Бигаева, обвиняемого по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей, сообщили РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:24
2022-12-19T16:24
происшествия
сергей чемезов
ксения собчак
россия
москва
московский городской суд
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761305284_0:93:2907:1728_1920x0_80_0_0_fe8af5faee8babacbd5edb9322aaf47b.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест блогера Тамерлана Бигаева, обвиняемого по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мосгорсуд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции - без изменения", - сказали в суде. Между тем следствие уже просит продлить срок ареста Бигаеву и другим фигурантам дела - коммерческому директору компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кириллу Суханову и бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину). Соответствующее ходатайство Тверской суд Москвы рассмотрит 22 декабря. По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами. Всем им вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" часть 3 статьи 163 УК РФ) и грозит до 15 лет колонии. Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее, накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за действия сотрудников.
https://ria.ru/20221122/sukhanov-1833367163.html
https://ria.ru/20221208/kamikadze-1837131046.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761305284_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_1ecd4dce90359c7f4a1f549f48e538c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергей чемезов, ксения собчак, россия, москва, московский городской суд, ростех
Происшествия, Сергей Чемезов, Ксения Собчак, Россия, Москва, Московский городской суд, Ростех
16:24 19.12.2022
 
Мосгорсуд отказался освободить блогера по делу о вымогательстве у Чемезова

Мосгорсуд отказался освободить блогера Бигаева по делу о вымогательстве у Чемезова

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Полицейские у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест блогера Тамерлана Бигаева, обвиняемого по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции - без изменения", - сказали в суде.
Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак Oсторожно Media Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 14:37
Собчак заявила, что задержанный комдир "Осторожно Media" вернется на работу
Между тем следствие уже просит продлить срок ареста Бигаеву и другим фигурантам дела - коммерческому директору компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кириллу Суханову и бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину). Соответствующее ходатайство Тверской суд Москвы рассмотрит 22 декабря.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами. Всем им вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" часть 3 статьи 163 УК РФ) и грозит до 15 лет колонии.
Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее, накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за действия сотрудников.
Блогер Дмитрий Иванов (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 10:47
МВД объявило в розыск блогера Камикадзе Ди*
 
ПроисшествияСергей ЧемезовКсения СобчакРоссияМоскваМосковский городской судРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала