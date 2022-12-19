https://ria.ru/20221219/arest-1839771730.html

Мосгорсуд отказался освободить блогера по делу о вымогательстве у Чемезова

Мосгорсуд отказался освободить блогера по делу о вымогательстве у Чемезова - РИА Новости, 19.12.2022

Мосгорсуд отказался освободить блогера по делу о вымогательстве у Чемезова

Мосгорсуд признал законным арест блогера Тамерлана Бигаева, обвиняемого по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей, сообщили РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:24

2022-12-19T16:24

2022-12-19T16:24

происшествия

сергей чемезов

ксения собчак

россия

москва

московский городской суд

ростех

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест блогера Тамерлана Бигаева, обвиняемого по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мосгорсуд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции - без изменения", - сказали в суде. Между тем следствие уже просит продлить срок ареста Бигаеву и другим фигурантам дела - коммерческому директору компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кириллу Суханову и бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину). Соответствующее ходатайство Тверской суд Москвы рассмотрит 22 декабря. По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами. Всем им вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" часть 3 статьи 163 УК РФ) и грозит до 15 лет колонии. Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее, накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за действия сотрудников.

https://ria.ru/20221122/sukhanov-1833367163.html

https://ria.ru/20221208/kamikadze-1837131046.html

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происшествия, сергей чемезов, ксения собчак, россия, москва, московский городской суд, ростех