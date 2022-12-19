https://ria.ru/20221219/andreychenko-1839800248.html

Андрейченко: санкции открывают новые возможности союзного сотрудничества

Андрейченко: санкции открывают новые возможности союзного сотрудничества - РИА Новости, 19.12.2022

Андрейченко: санкции открывают новые возможности союзного сотрудничества

Западные санкции против России и Белоруссии открывают новые возможности и ниши для реализации совместных программ, которые будут работать в целях защиты прав... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:50

2022-12-19T17:50

2022-12-19T17:50

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

владимир андрейченко

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Западные санкции против России и Белоруссии открывают новые возможности и ниши для реализации совместных программ, которые будут работать в целях защиты прав наших граждан и развития Союзного государства, заявил журналистам по итогам 63-й сессии Парламентского Собрания России и Белоруссии в понедельник председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко."Итоги уходящего года говорят, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией развивается успешно. По итогам 2022 года внешнеторговый оборот достигнет 44-45 миллиардов в долларовом эквиваленте. Это рекордный показатель", - отметил Андрейченко.На сессии был рассмотрен ход реализации 28 интеграционных программ, которые были утверждены решением Высшего госсовета Союзного государства в ноябре 2021 года. По словам спикера Палаты представителей, если по итогам полугодия было реализовано порядка 30% совместных программ, то на сегодняшний день реализация составляет 60%."Но надо сказать, что есть и проблемы. Пока у нас не все гладко в союзном строительстве. Есть недочеты, есть просчеты, сроки выполнения отдельных программ сорваны. Поэтому мы сегодня договорились усилить парламентский контроль за реализацией программ, чаще проводить заседания, на которых заслушивать министров. Также у нас за каждой программой закреплена определенная комиссия Парламентского Собрания", - добавил Андрейченко.

https://ria.ru/20221219/rachkov-1839795454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, владимир андрейченко