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Андрейченко: санкции открывают новые возможности союзного сотрудничества - РИА Новости, 19.12.2022
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Андрейченко: санкции открывают новые возможности союзного сотрудничества
Андрейченко: санкции открывают новые возможности союзного сотрудничества - РИА Новости, 19.12.2022
Андрейченко: санкции открывают новые возможности союзного сотрудничества
Западные санкции против России и Белоруссии открывают новые возможности и ниши для реализации совместных программ, которые будут работать в целях защиты прав... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:50
2022-12-19T17:50
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
владимир андрейченко
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Западные санкции против России и Белоруссии открывают новые возможности и ниши для реализации совместных программ, которые будут работать в целях защиты прав наших граждан и развития Союзного государства, заявил журналистам по итогам 63-й сессии Парламентского Собрания России и Белоруссии в понедельник председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко."Итоги уходящего года говорят, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией развивается успешно. По итогам 2022 года внешнеторговый оборот достигнет 44-45 миллиардов в долларовом эквиваленте. Это рекордный показатель", - отметил Андрейченко.На сессии был рассмотрен ход реализации 28 интеграционных программ, которые были утверждены решением Высшего госсовета Союзного государства в ноябре 2021 года. По словам спикера Палаты представителей, если по итогам полугодия было реализовано порядка 30% совместных программ, то на сегодняшний день реализация составляет 60%."Но надо сказать, что есть и проблемы. Пока у нас не все гладко в союзном строительстве. Есть недочеты, есть просчеты, сроки выполнения отдельных программ сорваны. Поэтому мы сегодня договорились усилить парламентский контроль за реализацией программ, чаще проводить заседания, на которых заслушивать министров. Также у нас за каждой программой закреплена определенная комиссия Парламентского Собрания", - добавил Андрейченко.
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белоруссия, россия, владимир андрейченко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Владимир Андрейченко
17:50 19.12.2022
 

Андрейченко: санкции открывают новые возможности союзного сотрудничества

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Архивное фото
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Западные санкции против России и Белоруссии открывают новые возможности и ниши для реализации совместных программ, которые будут работать в целях защиты прав наших граждан и развития Союзного государства, заявил журналистам по итогам 63-й сессии Парламентского Собрания России и Белоруссии в понедельник председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.
"Итоги уходящего года говорят, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией развивается успешно. По итогам 2022 года внешнеторговый оборот достигнет 44-45 миллиардов в долларовом эквиваленте. Это рекордный показатель", - отметил Андрейченко.
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На сессии был рассмотрен ход реализации 28 интеграционных программ, которые были утверждены решением Высшего госсовета Союзного государства в ноябре 2021 года. По словам спикера Палаты представителей, если по итогам полугодия было реализовано порядка 30% совместных программ, то на сегодняшний день реализация составляет 60%.
"Но надо сказать, что есть и проблемы. Пока у нас не все гладко в союзном строительстве. Есть недочеты, есть просчеты, сроки выполнения отдельных программ сорваны. Поэтому мы сегодня договорились усилить парламентский контроль за реализацией программ, чаще проводить заседания, на которых заслушивать министров. Также у нас за каждой программой закреплена определенная комиссия Парламентского Собрания", - добавил Андрейченко.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияВладимир Андрейченко
 
 
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