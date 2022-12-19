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Генсек ООН выступил за экспорт российского аммиака через украинские порты - РИА Новости, 19.12.2022
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Генсек ООН выступил за экспорт российского аммиака через украинские порты
Генсек ООН выступил за экспорт российского аммиака через украинские порты - РИА Новости, 19.12.2022
Генсек ООН выступил за экспорт российского аммиака через украинские порты
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация экспорта российского аммиака через порты Украины в рамках "продуктовой сделки" стала бы "интересным... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T22:15
2022-12-19T22:15
экономика
антониу гутерреш
украина
оон
россия
в мире
мартин гриффитс
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ООН, 19 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация экспорта российского аммиака через порты Украины в рамках "продуктовой сделки" стала бы "интересным развитием событий". "Мы полагаем, что было бы интересным развитием событий, если бы мы обеспечили экспорт аммиака через эти (украинские – ред.) порты", - добавил он, касаясь вопроса о перспективах расширения "продуктовой сделки". Замгенсека ООН Мартин Гриффитс ранее заявил, что работа по возобновлению экспорта российских аммиачных удобрений через Украину продолжается. В начале декабря он заявлял, что считает близким заключение договоренности о возобновлении экспорта российских аммиачных удобрений через трубопровод, идущий в Одессу. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20221204/ammiak-1836214070.html
https://ria.ru/20221216/zerno-1839322857.html
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экономика, антониу гутерреш, украина, оон, россия, в мире, мартин гриффитс
Экономика, Антониу Гутерреш, Украина, ООН, Россия, В мире, Мартин Гриффитс
22:15 19.12.2022
 
Генсек ООН выступил за экспорт российского аммиака через украинские порты

Генсек ООН Гутерреш выступил за экспорт российского аммиака через украинские порты

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генсек ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 19 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация экспорта российского аммиака через порты Украины в рамках "продуктовой сделки" стала бы "интересным развитием событий".
"Мы полагаем, что было бы интересным развитием событий, если бы мы обеспечили экспорт аммиака через эти (украинские – ред.) порты", - добавил он, касаясь вопроса о перспективах расширения "продуктовой сделки".
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4 декабря, 13:37Специальная военная операция на Украине
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Замгенсека ООН Мартин Гриффитс ранее заявил, что работа по возобновлению экспорта российских аммиачных удобрений через Украину продолжается. В начале декабря он заявлял, что считает близким заключение договоренности о возобновлении экспорта российских аммиачных удобрений через трубопровод, идущий в Одессу.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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ЭкономикаАнтониу ГутеррешУкраинаООНРоссияВ миреМартин Гриффитс
 
 
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