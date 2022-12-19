https://ria.ru/20221219/afganistan-1839646119.html

В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек

В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек - РИА Новости, 19.12.2022

В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек

В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек, в том числе женщин, сообщают местные власти. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:39

2022-12-19T09:39

2022-12-19T11:35

в мире

хайбатулла ахундзада

афганистан

талибан

оон

каписа

наджран (провинция)

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек, в том числе женщин, сообщают местные власти. Главный судья провинции Джаузджан Абдул Вахаб Захид уточнил, что 22 осужденных местных жителя получили от 25 до 39 плетей по обвинениям в краже, супружеской измене и продаже наркотиков. На публичной экзекуции присутствовали местные чиновники, богословы и племенные старейшины. В провинции Каписа таким же образом наказали семь мужчин и женщину. Об этом рассказал Субхануддин Собхани, глава апелляционного суда уезда Наджран. В исламском праве (шариат) преступления категории хадд (прелюбодеяние, кража, употребление спиртных напитков) караются различными видами наказания, среди которых ампутация конечностей, публичная порка и забивание камнями. В ноябре лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал судьям соблюдать все аспекты шариата.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221101/afganistan-1828373196.html

https://ria.ru/20220929/kabul-1820289351.html

афганистан

каписа

наджран (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, хайбатулла ахундзада, афганистан, талибан, оон, каписа, наджран (провинция)