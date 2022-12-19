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В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек - РИА Новости, 19.12.2022
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В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек
В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек - РИА Новости, 19.12.2022
В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек
В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек, в том числе женщин, сообщают местные власти. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:39
2022-12-19T11:35
в мире
хайбатулла ахундзада
афганистан
талибан
оон
каписа
наджран (провинция)
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек, в том числе женщин, сообщают местные власти. Главный судья провинции Джаузджан Абдул Вахаб Захид уточнил, что 22 осужденных местных жителя получили от 25 до 39 плетей по обвинениям в краже, супружеской измене и продаже наркотиков. На публичной экзекуции присутствовали местные чиновники, богословы и племенные старейшины. В провинции Каписа таким же образом наказали семь мужчин и женщину. Об этом рассказал Субхануддин Собхани, глава апелляционного суда уезда Наджран. В исламском праве (шариат) преступления категории хадд (прелюбодеяние, кража, употребление спиртных напитков) караются различными видами наказания, среди которых ампутация конечностей, публичная порка и забивание камнями. В ноябре лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал судьям соблюдать все аспекты шариата.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221101/afganistan-1828373196.html
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афганистан
каписа
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в мире, хайбатулла ахундзада, афганистан, талибан, оон, каписа, наджран (провинция)
В мире, Хайбатулла Ахундзада, Афганистан, Талибан, ООН, Каписа, Наджран (провинция)
09:39 19.12.2022 (обновлено: 11:35 19.12.2022)
 
В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек

В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек, в том числе женщин

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек, в том числе женщин, сообщают местные власти.
Главный судья провинции Джаузджан Абдул Вахаб Захид уточнил, что 22 осужденных местных жителя получили от 25 до 39 плетей по обвинениям в краже, супружеской измене и продаже наркотиков. На публичной экзекуции присутствовали местные чиновники, богословы и племенные старейшины.
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 12:44
В Афганистане талибы создали женское подразделение МВД
В провинции Каписа таким же образом наказали семь мужчин и женщину. Об этом рассказал Субхануддин Собхани, глава апелляционного суда уезда Наджран.
В исламском праве (шариат) преступления категории хадд (прелюбодеяние, кража, употребление спиртных напитков) караются различными видами наказания, среди которых ампутация конечностей, публичная порка и забивание камнями. В ноябре лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал судьям соблюдать все аспекты шариата.
* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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29 сентября, 12:50
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В миреХайбатулла АхундзадаАфганистанТалибанООНКаписаНаджран (провинция)
 
 
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