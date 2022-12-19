https://ria.ru/20221219/abramovich-1839825716.html

Власти Канады объявили о конфискации активов якобы компании Абрамовича

Власти Канады объявили о конфискации активов якобы компании Абрамовича - РИА Новости, 19.12.2022

Власти Канады объявили о конфискации активов якобы компании Абрамовича

Власти Канады объявили о начале процедуры конфискации активов компании Granite Capital Holdings, которая, как считают в Оттаве, принадлежит Роману Абрамовичу, в РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T18:55

2022-12-19T18:55

2022-12-19T21:59

роман абрамович

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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Власти Канады объявили о начале процедуры конфискации активов компании Granite Capital Holdings, которая, как считают в Оттаве, принадлежит Роману Абрамовичу, в размере 26 миллионов долларов США, сообщил МИД страны. Абрамович попал под санкции Канады в марте: сообщалось, что ему будет запрещен въезд в страну, а его активы будут заморожены. Отмечается, что Канада будет впервые использовать процедуру конфискации активов, принадлежащих подсанкционным лицам. Осуществить ее, как указано в документе, планируется в судебном порядке. "Министр Жоли намерена подать заявление в суд для взыскания актива в пользу короны", — говорится в заявлении. "Канада первая страна из G7, которая примет подобные меры", — указали в МИД. Изъятые средства планируется использовать на "восстановление Украины" и "компенсации жертвам".

https://ria.ru/20221215/posol-1839027597.html

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роман абрамович, канада, в мире