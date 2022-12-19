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Власти Канады объявили о конфискации активов якобы компании Абрамовича
Власти Канады объявили о конфискации активов якобы компании Абрамовича - РИА Новости, 19.12.2022
Власти Канады объявили о конфискации активов якобы компании Абрамовича
Власти Канады объявили о начале процедуры конфискации активов компании Granite Capital Holdings, которая, как считают в Оттаве, принадлежит Роману Абрамовичу, в РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:55
2022-12-19T18:55
2022-12-19T21:59
роман абрамович
канада
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Власти Канады объявили о начале процедуры конфискации активов компании Granite Capital Holdings, которая, как считают в Оттаве, принадлежит Роману Абрамовичу, в размере 26 миллионов долларов США, сообщил МИД страны. Абрамович попал под санкции Канады в марте: сообщалось, что ему будет запрещен въезд в страну, а его активы будут заморожены. Отмечается, что Канада будет впервые использовать процедуру конфискации активов, принадлежащих подсанкционным лицам. Осуществить ее, как указано в документе, планируется в судебном порядке. "Министр Жоли намерена подать заявление в суд для взыскания актива в пользу короны", — говорится в заявлении. "Канада первая страна из G7, которая примет подобные меры", — указали в МИД. Изъятые средства планируется использовать на "восстановление Украины" и "компенсации жертвам".
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роман абрамович, канада, в мире
Роман Абрамович, Канада, В мире
18:55 19.12.2022 (обновлено: 21:59 19.12.2022)
Власти Канады объявили о конфискации активов якобы компании Абрамовича
Канада объявила о конфискации активов якобы компании Абрамовича на 26 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Власти Канады объявили о начале процедуры конфискации активов компании Granite Capital Holdings, которая, как считают в Оттаве, принадлежит Роману Абрамовичу, в размере 26 миллионов долларов США, сообщил МИД страны.
Абрамович попал под санкции Канады в марте: сообщалось, что ему будет запрещен въезд в страну, а его активы будут заморожены.
"Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сегодня объявила о том, что Канада конфискует и намерена взыскать 26 миллионов долларов с компании Granite Capital Holdings Ltd., принадлежащей Роману Абрамовичу", — сказано в опубликованном заявлении министерства.
Отмечается, что Канада будет впервые использовать процедуру конфискации активов, принадлежащих подсанкционным лицам. Осуществить ее, как указано в документе, планируется в судебном порядке. "Министр Жоли намерена подать заявление в суд для взыскания актива в пользу короны", — говорится в заявлении.
"Канада первая страна из G7
, которая примет подобные меры", — указали в МИД.
Изъятые средства планируется использовать на "восстановление Украины" и "компенсации жертвам".