Более 200 участников "Абилимпикс" нашли работу в московских компаниях
Более 200 участников чемпионата "Абилимпикс" нашли работу в фирмах из Москвы
Чемпионат "Абилимпикс". Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 200 участников национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" нашли работу в столичных компаниях в 2022 году, сообщается на сайте мэра Москвы.
"На сегодняшний день меняются стереотипы о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья... Все больше компаний стремится создавать инклюзивную среду на своих предприятиях... Благодаря чемпионату возможностей более 200 участников "Абилимпикса" получили работу в столичных компаниях в этом году", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Отмечается, что партнерами чемпионата стали более 200 компаний Москвы. Их представители приглашают конкурсантов на стажировки и на работу. Кроме того, в этом году впервые во время соревнований четверо участников подписали трудовые договоры.
"Абилимпикс" – самое массовое движение поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках нацпроекта "Образование". В России конкурсы "Абилимпикс" проходят с 2015 года. За это время чемпионатное движение "Абилимпикс" показало себя эффективной моделью комплексной профессиональной реабилитации, которое включило все ее этапы, а также стало важнейшим инструментом формирования единого инклюзивного образовательного пространства, доступного для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.