https://ria.ru/20221219/abilimpiks-1839639075.html

Более 200 участников "Абилимпикс" нашли работу в московских компаниях

Более 200 участников "Абилимпикс" нашли работу в московских компаниях - РИА Новости, 19.12.2022

Более 200 участников "Абилимпикс" нашли работу в московских компаниях

Более 200 участников национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" нашли... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T08:46

2022-12-19T08:46

2022-12-19T08:46

анастасия ракова

москва

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 200 участников национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" нашли работу в столичных компаниях в 2022 году, сообщается на сайте мэра Москвы. "На сегодняшний день меняются стереотипы о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья... Все больше компаний стремится создавать инклюзивную среду на своих предприятиях... Благодаря чемпионату возможностей более 200 участников "Абилимпикса" получили работу в столичных компаниях в этом году", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Отмечается, что партнерами чемпионата стали более 200 компаний Москвы. Их представители приглашают конкурсантов на стажировки и на работу. Кроме того, в этом году впервые во время соревнований четверо участников подписали трудовые договоры. "Абилимпикс" – самое массовое движение поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках нацпроекта "Образование". В России конкурсы "Абилимпикс" проходят с 2015 года. За это время чемпионатное движение "Абилимпикс" показало себя эффективной моделью комплексной профессиональной реабилитации, которое включило все ее этапы, а также стало важнейшим инструментом формирования единого инклюзивного образовательного пространства, доступного для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

https://ria.ru/20220726/abilimpiks-1804950510.html

москва

россия

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

анастасия ракова , москва, россия