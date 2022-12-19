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Более 200 участников "Абилимпикс" нашли работу в московских компаниях - РИА Новости, 19.12.2022
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Более 200 участников "Абилимпикс" нашли работу в московских компаниях
Более 200 участников "Абилимпикс" нашли работу в московских компаниях - РИА Новости, 19.12.2022
Более 200 участников "Абилимпикс" нашли работу в московских компаниях
Более 200 участников национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" нашли... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:46
2022-12-19T08:46
анастасия ракова
москва
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 200 участников национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" нашли работу в столичных компаниях в 2022 году, сообщается на сайте мэра Москвы. "На сегодняшний день меняются стереотипы о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья... Все больше компаний стремится создавать инклюзивную среду на своих предприятиях... Благодаря чемпионату возможностей более 200 участников "Абилимпикса" получили работу в столичных компаниях в этом году", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Отмечается, что партнерами чемпионата стали более 200 компаний Москвы. Их представители приглашают конкурсантов на стажировки и на работу. Кроме того, в этом году впервые во время соревнований четверо участников подписали трудовые договоры. "Абилимпикс" – самое массовое движение поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках нацпроекта "Образование". В России конкурсы "Абилимпикс" проходят с 2015 года. За это время чемпионатное движение "Абилимпикс" показало себя эффективной моделью комплексной профессиональной реабилитации, которое включило все ее этапы, а также стало важнейшим инструментом формирования единого инклюзивного образовательного пространства, доступного для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
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Максим Зубков
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60
анастасия ракова , москва, россия
Анастасия Ракова , Москва, Россия
08:46 19.12.2022
 
Более 200 участников "Абилимпикс" нашли работу в московских компаниях

Более 200 участников чемпионата "Абилимпикс" нашли работу в фирмах из Москвы

© Фото : VK/"Абилимпикс"Чемпионат "Абилимпикс"
Чемпионат Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : VK/"Абилимпикс"
Чемпионат "Абилимпикс". Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 200 участников национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" нашли работу в столичных компаниях в 2022 году, сообщается на сайте мэра Москвы.
"На сегодняшний день меняются стереотипы о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья... Все больше компаний стремится создавать инклюзивную среду на своих предприятиях... Благодаря чемпионату возможностей более 200 участников "Абилимпикса" получили работу в столичных компаниях в этом году", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Отмечается, что партнерами чемпионата стали более 200 компаний Москвы. Их представители приглашают конкурсантов на стажировки и на работу. Кроме того, в этом году впервые во время соревнований четверо участников подписали трудовые договоры.
"Абилимпикс" – самое массовое движение поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках нацпроекта "Образование". В России конкурсы "Абилимпикс" проходят с 2015 года. За это время чемпионатное движение "Абилимпикс" показало себя эффективной моделью комплексной профессиональной реабилитации, которое включило все ее этапы, а также стало важнейшим инструментом формирования единого инклюзивного образовательного пространства, доступного для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Участники Национального чемпионата Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 10:22
Ракова: победители чемпионата "Абилимпикс" получат допобразование в Москве
 
Анастасия РаковаМоскваРоссия
 
 
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