https://ria.ru/20221218/zapusk-1839484607.html

СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 18.12.2022

СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР в воскресенье пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T05:54

2022-12-18T05:54

2022-12-18T05:57

в мире

японское море

пхеньян

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СЕУЛ, 18 дек – РИА Новости. КНДР в воскресенье пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты. Отмечается, что ровно месяц назад, 18 ноября, КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 36 раз, всего было пущено 62 ракеты. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.

https://ria.ru/20221118/pusk-1832370024.html

японское море

пхеньян

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в мире, японское море, пхеньян