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СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 18.12.2022
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР в воскресенье пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T05:54
2022-12-18T05:54
2022-12-18T05:57
в мире
японское море
пхеньян
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СЕУЛ, 18 дек – РИА Новости. КНДР в воскресенье пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты. Отмечается, что ровно месяц назад, 18 ноября, КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 36 раз, всего было пущено 62 ракеты. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.
https://ria.ru/20221118/pusk-1832370024.html
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в мире, японское море, пхеньян
В мире, Японское море, Пхеньян
05:54 18.12.2022 (обновлено: 05:57 18.12.2022)
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ренхап: КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря