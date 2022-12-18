https://ria.ru/20221218/zakon-1839512910.html

Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты

Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты - РИА Новости, 18.12.2022

Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты

Владимир Путин подписал закон, который приводит в соответствие с Конституцией порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты и его... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T12:13

2022-12-18T12:13

2022-12-18T13:22

владимир путин

алексей кудрин

совет федерации рф

госдума рф

общество

счетная палата рф

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который приводит в соответствие с Конституцией порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты и его заместителя, а также уточняет компетенцию ведомства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно Основному закону, полномочия по назначению главы Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, а его заместителя — от Совфеда к Госдуме. При этом законодательно этот вопрос пока не урегулирован. Вакансия руководителя контрольного ведомства сейчас свободна. Прежний глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в "Яндекс". Согласно принятому закону, кандидатуры на пост председателя ведомства, которых должно быть не меньше трех, президенту должен вносить совет палаты Совфеда по предложениям его комитетов. Уточняется, что глава государства, выбрав одну из них, вносит ее в верхнюю палату парламента. Если ни один из соискателей не устраивает Совет Федерации, президент вправе внести иную кандидатуру. Аналогичный порядок устанавливается для назначения Госдумой замглавы Счетной палаты. При этом трех кандидатов президенту должен предлагать совет нижней палаты парламента по предложению фракций. Помимо этого, закон предусматривает, что в случае одновременного отсутствия председателя Счетной палаты и его заместителя полномочия руководителя по его решению временно сможет исполнять один из аудиторов ведомства. Кроме того, председателя, его заместителя и аудиторов обязали соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией Счетной палаты. Документ также вводит новый вид проводимого Счетной палатой аудита — аудит соответствия. В его рамках ведомство в пределах своей компетенции будет оценивать соответствие предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам и иным документам, за исключением целей применения финансового аудита (контроля). Счетная палата также будет осуществлять внешний государственный контроль эффективности и соответствия нормативным правовым актам порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих России. Кроме того, закрепляется право Счетной палаты России участвовать в законопроектной деятельности госорганов и иметь постоянный доступ к информационным системам не только федеральных госорганов, но и органов управления государственными внебюджетными фондами, а также федеральных госучреждений. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20221213/palata-1838260929.html

https://ria.ru/20221127/zhukov-1834614997.html

https://ria.ru/20221130/kudrin-1835400703.html

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владимир путин, алексей кудрин, совет федерации рф, госдума рф, общество, счетная палата рф