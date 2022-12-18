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Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты - РИА Новости, 18.12.2022
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Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты
Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты - РИА Новости, 18.12.2022
Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты
Владимир Путин подписал закон, который приводит в соответствие с Конституцией порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты и его... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T12:13
2022-12-18T13:22
владимир путин
алексей кудрин
совет федерации рф
госдума рф
общество
счетная палата рф
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который приводит в соответствие с Конституцией порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты и его заместителя, а также уточняет компетенцию ведомства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно Основному закону, полномочия по назначению главы Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, а его заместителя — от Совфеда к Госдуме. При этом законодательно этот вопрос пока не урегулирован. Вакансия руководителя контрольного ведомства сейчас свободна. Прежний глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в "Яндекс". Согласно принятому закону, кандидатуры на пост председателя ведомства, которых должно быть не меньше трех, президенту должен вносить совет палаты Совфеда по предложениям его комитетов. Уточняется, что глава государства, выбрав одну из них, вносит ее в верхнюю палату парламента. Если ни один из соискателей не устраивает Совет Федерации, президент вправе внести иную кандидатуру. Аналогичный порядок устанавливается для назначения Госдумой замглавы Счетной палаты. При этом трех кандидатов президенту должен предлагать совет нижней палаты парламента по предложению фракций. Помимо этого, закон предусматривает, что в случае одновременного отсутствия председателя Счетной палаты и его заместителя полномочия руководителя по его решению временно сможет исполнять один из аудиторов ведомства. Кроме того, председателя, его заместителя и аудиторов обязали соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией Счетной палаты. Документ также вводит новый вид проводимого Счетной палатой аудита — аудит соответствия. В его рамках ведомство в пределах своей компетенции будет оценивать соответствие предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам и иным документам, за исключением целей применения финансового аудита (контроля). Счетная палата также будет осуществлять внешний государственный контроль эффективности и соответствия нормативным правовым актам порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих России. Кроме того, закрепляется право Счетной палаты России участвовать в законопроектной деятельности госорганов и иметь постоянный доступ к информационным системам не только федеральных госорганов, но и органов управления государственными внебюджетными фондами, а также федеральных госучреждений. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20221213/palata-1838260929.html
https://ria.ru/20221127/zhukov-1834614997.html
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владимир путин, алексей кудрин, совет федерации рф, госдума рф, общество, счетная палата рф
Владимир Путин, Алексей Кудрин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество, Счетная палата РФ
12:13 18.12.2022 (обновлено: 13:22 18.12.2022)
 
Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты

Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты и его заместителя

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который приводит в соответствие с Конституцией порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты и его заместителя, а также уточняет компетенцию ведомства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно Основному закону, полномочия по назначению главы Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, а его заместителя — от Совфеда к Госдуме. При этом законодательно этот вопрос пока не урегулирован.
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 11:15
Сенатор считает, что нового главу Счетной палаты не назначат до конца года
Вакансия руководителя контрольного ведомства сейчас свободна. Прежний глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в "Яндекс".
Согласно принятому закону, кандидатуры на пост председателя ведомства, которых должно быть не меньше трех, президенту должен вносить совет палаты Совфеда по предложениям его комитетов. Уточняется, что глава государства, выбрав одну из них, вносит ее в верхнюю палату парламента. Если ни один из соискателей не устраивает Совет Федерации, президент вправе внести иную кандидатуру.
Аналогичный порядок устанавливается для назначения Госдумой замглавы Счетной палаты. При этом трех кандидатов президенту должен предлагать совет нижней палаты парламента по предложению фракций.
Помимо этого, закон предусматривает, что в случае одновременного отсутствия председателя Счетной палаты и его заместителя полномочия руководителя по его решению временно сможет исполнять один из аудиторов ведомства. Кроме того, председателя, его заместителя и аудиторов обязали соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией Счетной палаты.
Александр Жуков - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 19:26
Информации о переходе Жукова в Счетную палату нет, сообщил помощник
Документ также вводит новый вид проводимого Счетной палатой аудита — аудит соответствия. В его рамках ведомство в пределах своей компетенции будет оценивать соответствие предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам и иным документам, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).
Счетная палата также будет осуществлять внешний государственный контроль эффективности и соответствия нормативным правовым актам порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих России.
Кроме того, закрепляется право Счетной палаты России участвовать в законопроектной деятельности госорганов и иметь постоянный доступ к информационным системам не только федеральных госорганов, но и органов управления государственными внебюджетными фондами, а также федеральных госучреждений.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Бывший председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин после пленарного заседания Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Кудрин подвел итоги работы в Счетной палате
 
Владимир ПутинАлексей КудринСовет Федерации РФГосдума РФОбществоСчетная палата РФ
 
 
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