https://ria.ru/20221218/yuar-1839493179.html

На электростанциях в ЮАР разместят военных

На электростанциях в ЮАР разместят военных - РИА Новости, 18.12.2022

На электростанциях в ЮАР разместят военных

Военные будут размещены на ряде электростанций государственной энергетической компании Eskom в Южно-Африканской Республики (ЮАР) после случаев краж и диверсий,... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T08:55

2022-12-18T08:55

2022-12-18T08:55

в мире

юар

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Военные будут размещены на ряде электростанций государственной энергетической компании Eskom в Южно-Африканской Республики (ЮАР) после случаев краж и диверсий, сообщает представитель президента страны Винсент Магвенья. "Министр обороны дал положительный ответ на запрос со стороны канцелярии президента и министра государственных предприятий развернуть военных на электростанциях, а именно Тутука, Камден, Маджуба и Гротвлеи... Причина запроса в том, что вы все еще страдаем от краж дизельного топлива... Мы все еще страдаем от диверсий с намеренными поломками критически важного оборудования", - заявил представитель в эфире телеканала eNCA. Как сообщила государственная вещательная компания SABC со ссылкой на Магвенью, будет размещено минимум по 10 военных на каждой станции.

https://ria.ru/20221210/vosstanovlenie-1837676907.html

юар

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юар