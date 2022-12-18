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На электростанциях в ЮАР разместят военных - РИА Новости, 18.12.2022
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На электростанциях в ЮАР разместят военных
На электростанциях в ЮАР разместят военных - РИА Новости, 18.12.2022
На электростанциях в ЮАР разместят военных
Военные будут размещены на ряде электростанций государственной энергетической компании Eskom в Южно-Африканской Республики (ЮАР) после случаев краж и диверсий,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T08:55
2022-12-18T08:55
в мире
юар
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Военные будут размещены на ряде электростанций государственной энергетической компании Eskom в Южно-Африканской Республики (ЮАР) после случаев краж и диверсий, сообщает представитель президента страны Винсент Магвенья. "Министр обороны дал положительный ответ на запрос со стороны канцелярии президента и министра государственных предприятий развернуть военных на электростанциях, а именно Тутука, Камден, Маджуба и Гротвлеи... Причина запроса в том, что вы все еще страдаем от краж дизельного топлива... Мы все еще страдаем от диверсий с намеренными поломками критически важного оборудования", - заявил представитель в эфире телеканала eNCA. Как сообщила государственная вещательная компания SABC со ссылкой на Магвенью, будет размещено минимум по 10 военных на каждой станции.
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в мире, юар
В мире, ЮАР
08:55 18.12.2022
 
На электростанциях в ЮАР разместят военных

На электростанциях в ЮАР после случаев диверсий и краж разместят военных

© РИА Новости / Тимоти Барнард / Перейти в медиабанкВоенные в ЮАР
Военные в ЮАР - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Тимоти Барнард
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Военные в ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Военные будут размещены на ряде электростанций государственной энергетической компании Eskom в Южно-Африканской Республики (ЮАР) после случаев краж и диверсий, сообщает представитель президента страны Винсент Магвенья.
"Министр обороны дал положительный ответ на запрос со стороны канцелярии президента и министра государственных предприятий развернуть военных на электростанциях, а именно Тутука, Камден, Маджуба и Гротвлеи... Причина запроса в том, что вы все еще страдаем от краж дизельного топлива... Мы все еще страдаем от диверсий с намеренными поломками критически важного оборудования", - заявил представитель в эфире телеканала eNCA.
Как сообщила государственная вещательная компания SABC со ссылкой на Магвенью, будет размещено минимум по 10 военных на каждой станции.
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