https://ria.ru/20221218/yuar-1839493179.html
На электростанциях в ЮАР разместят военных
На электростанциях в ЮАР разместят военных - РИА Новости, 18.12.2022
На электростанциях в ЮАР разместят военных
Военные будут размещены на ряде электростанций государственной энергетической компании Eskom в Южно-Африканской Республики (ЮАР) после случаев краж и диверсий,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T08:55
2022-12-18T08:55
2022-12-18T08:55
в мире
юар
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Военные будут размещены на ряде электростанций государственной энергетической компании Eskom в Южно-Африканской Республики (ЮАР) после случаев краж и диверсий, сообщает представитель президента страны Винсент Магвенья. "Министр обороны дал положительный ответ на запрос со стороны канцелярии президента и министра государственных предприятий развернуть военных на электростанциях, а именно Тутука, Камден, Маджуба и Гротвлеи... Причина запроса в том, что вы все еще страдаем от краж дизельного топлива... Мы все еще страдаем от диверсий с намеренными поломками критически важного оборудования", - заявил представитель в эфире телеканала eNCA. Как сообщила государственная вещательная компания SABC со ссылкой на Магвенью, будет размещено минимум по 10 военных на каждой станции.
https://ria.ru/20221210/vosstanovlenie-1837676907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар
На электростанциях в ЮАР разместят военных
На электростанциях в ЮАР после случаев диверсий и краж разместят военных
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Военные будут размещены на ряде электростанций государственной энергетической компании Eskom в Южно-Африканской Республики (ЮАР) после случаев краж и диверсий, сообщает представитель президента страны Винсент Магвенья.
"Министр обороны дал положительный ответ на запрос со стороны канцелярии президента и министра государственных предприятий развернуть военных на электростанциях, а именно Тутука, Камден, Маджуба и Гротвлеи... Причина запроса в том, что вы все еще страдаем от краж дизельного топлива... Мы все еще страдаем от диверсий с намеренными поломками критически важного оборудования", - заявил представитель в эфире телеканала eNCA.
Как сообщила государственная вещательная компания SABC со ссылкой на Магвенью, будет размещено минимум по 10 военных на каждой станции.