https://ria.ru/20221218/vokzal-1839503799.html

На Курском вокзале Москвы открыли три новые платформы

На Курском вокзале Москвы открыли три новые платформы - РИА Новости, 18.12.2022

На Курском вокзале Москвы открыли три новые платформы

РЖД открыли три новые платформы на Курском вокзале Москвы и планируют полностью завершить его модернизацию в 2023 году, сообщила компания. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T10:57

2022-12-18T10:57

2022-12-18T10:57

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курск

курский вокзал

ржд

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. РЖД открыли три новые платформы на Курском вокзале Москвы и планируют полностью завершить его модернизацию в 2023 году, сообщила компания. "Сразу три новые платформы открыли на Курском вокзале Москвы… Теперь приступаем к реконструкции ещё четырех платформ. Полностью завершим модернизацию Курского вокзала в следующем году", - говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале. На вокзале открылись платформы №5, 6 и 7, теперь здесь останавливаются пригородные поезда "Иволга" МЦД-2 и "Ласточки" межрегиональных маршрутов – до Орла, Курска и Белгорода. Перроны оборудовали навесами для защиты от осадков, энергоэффективным освещением, навигацией, динамическими табло. Как сообщили в компании, пройти к новым платформам можно через тоннель №2, часть которого уже обновили, а тоннель №1 закрывается на реконструкцию, чтобы соединить его со строящимся вестибюлем. Как отмечается в телеграм-канале столичного дептранса, реконструкция Курского вокзала - часть подготовки к запуску четвертой линии Московских центральных диаметров (D4). "С воскресенья поезда D2 и экспрессы Курского направления начали останавливаться у трех новых платформ. Остальные платформы закрыли на реконструкцию. Это нужно для запуска D4 "Киевско-Горьковский", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что после окончания реконструкции Курский вокзал сможет принимать больше пассажиров. Здесь будет крупнейший транспортный хаб с теплыми пересадками на метро и удобной для пассажиров инфраструктурой.

https://ria.ru/20221216/rzhd-1839060428.html

https://ria.ru/20221212/rzhd-1838071841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, орел, курск, курский вокзал, ржд