https://ria.ru/20221218/vokzal-1839503799.html
На Курском вокзале Москвы открыли три новые платформы
На Курском вокзале Москвы открыли три новые платформы - РИА Новости, 18.12.2022
На Курском вокзале Москвы открыли три новые платформы
РЖД открыли три новые платформы на Курском вокзале Москвы и планируют полностью завершить его модернизацию в 2023 году, сообщила компания. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:57
2022-12-18T10:57
2022-12-18T10:57
общество
москва
орел
курск
курский вокзал
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571490821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0d1fe11adf2c4f550b569298d6ab1e0.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. РЖД открыли три новые платформы на Курском вокзале Москвы и планируют полностью завершить его модернизацию в 2023 году, сообщила компания. "Сразу три новые платформы открыли на Курском вокзале Москвы… Теперь приступаем к реконструкции ещё четырех платформ. Полностью завершим модернизацию Курского вокзала в следующем году", - говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале. На вокзале открылись платформы №5, 6 и 7, теперь здесь останавливаются пригородные поезда "Иволга" МЦД-2 и "Ласточки" межрегиональных маршрутов – до Орла, Курска и Белгорода. Перроны оборудовали навесами для защиты от осадков, энергоэффективным освещением, навигацией, динамическими табло. Как сообщили в компании, пройти к новым платформам можно через тоннель №2, часть которого уже обновили, а тоннель №1 закрывается на реконструкцию, чтобы соединить его со строящимся вестибюлем. Как отмечается в телеграм-канале столичного дептранса, реконструкция Курского вокзала - часть подготовки к запуску четвертой линии Московских центральных диаметров (D4). "С воскресенья поезда D2 и экспрессы Курского направления начали останавливаться у трех новых платформ. Остальные платформы закрыли на реконструкцию. Это нужно для запуска D4 "Киевско-Горьковский", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что после окончания реконструкции Курский вокзал сможет принимать больше пассажиров. Здесь будет крупнейший транспортный хаб с теплыми пересадками на метро и удобной для пассажиров инфраструктурой.
https://ria.ru/20221216/rzhd-1839060428.html
https://ria.ru/20221212/rzhd-1838071841.html
москва
орел
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571490821_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_987920904b67c2c270ec6d79a73d06c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, орел, курск, курский вокзал, ржд
Общество, Москва, Орел, Курск, Курский вокзал, РЖД
На Курском вокзале Москвы открыли три новые платформы
На Курском вокзале Москвы открыли три платформы, его модернизацию завершат в 2023 году
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
РЖД открыли три новые платформы на Курском вокзале Москвы и планируют полностью завершить его модернизацию в 2023 году, сообщила
компания.
"Сразу три новые платформы открыли на Курском вокзале Москвы… Теперь приступаем к реконструкции ещё четырех платформ. Полностью завершим модернизацию Курского вокзала в следующем году", - говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале.
На вокзале открылись платформы №5, 6 и 7, теперь здесь останавливаются пригородные поезда "Иволга" МЦД-2 и "Ласточки" межрегиональных маршрутов – до Орла
, Курска
и Белгорода
. Перроны оборудовали навесами для защиты от осадков, энергоэффективным освещением, навигацией, динамическими табло.
Как сообщили в компании, пройти к новым платформам можно через тоннель №2, часть которого уже обновили, а тоннель №1 закрывается на реконструкцию, чтобы соединить его со строящимся вестибюлем.
"Ещё одно новшество – дополнительный выход с платформы №1. Через него пассажиры могут пройти на станцию метро Чкаловская, не заходя в Курский вокзал. По всему маршруту установлена навигация. Помогать ориентироваться будут и наши сотрудники", - рассказали в РЖД.
Как отмечается в телеграм-канале столичного дептранса, реконструкция Курского вокзала - часть подготовки к запуску четвертой линии Московских центральных диаметров (D4). "С воскресенья поезда D2 и экспрессы Курского направления начали останавливаться у трех новых платформ. Остальные платформы закрыли на реконструкцию. Это нужно для запуска D4 "Киевско-Горьковский", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что после окончания реконструкции Курский вокзал сможет принимать больше пассажиров. Здесь будет крупнейший транспортный хаб с теплыми пересадками на метро и удобной для пассажиров инфраструктурой.