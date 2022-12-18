https://ria.ru/20221218/ukraina-1839598307.html

СМИ: США ждет неприятный "сюрприз от русских" при поставках Patriot Киеву

СМИ: США ждет неприятный "сюрприз от русских" при поставках Patriot Киеву - РИА Новости, 19.12.2022

СМИ: США ждет неприятный "сюрприз от русских" при поставках Patriot Киеву

Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их "вблизи" в боевых условиях, пишет РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-18T21:38

2022-12-18T21:38

2022-12-19T01:16

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вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их "вблизи" в боевых условиях, пишет обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.По словам колумниста, из-за своей специфики ЗРК такого типа эффективны для обороны, например, одной военной базы, но вряд ли смогут прикрыть такой крупный мегаполис, как Киев. В Саудовской Аравии американские Patriot проявили себя не с лучшей стороны во время ракетных дуэлей с йеменскими хуситами, напомнил Роша.По мнению журналиста, поставки систем ПВО скорее продемонстрируют преданность Вашингтона, нежели совершат какой-то перелом в военных действиях.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, сша