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СМИ: США ждет неприятный "сюрприз от русских" при поставках Patriot Киеву - РИА Новости, 19.12.2022
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СМИ: США ждет неприятный "сюрприз от русских" при поставках Patriot Киеву
СМИ: США ждет неприятный "сюрприз от русских" при поставках Patriot Киеву - РИА Новости, 19.12.2022
СМИ: США ждет неприятный "сюрприз от русских" при поставках Patriot Киеву
Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их "вблизи" в боевых условиях, пишет РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-18T21:38
2022-12-19T01:16
политика
украина
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
сша
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их "вблизи" в боевых условиях, пишет обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.По словам колумниста, из-за своей специфики ЗРК такого типа эффективны для обороны, например, одной военной базы, но вряд ли смогут прикрыть такой крупный мегаполис, как Киев. В Саудовской Аравии американские Patriot проявили себя не с лучшей стороны во время ракетных дуэлей с йеменскими хуситами, напомнил Роша.По мнению журналиста, поставки систем ПВО скорее продемонстрируют преданность Вашингтона, нежели совершат какой-то перелом в военных действиях.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, сша
Политика, Украина, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, США
21:38 18.12.2022 (обновлено: 01:16 19.12.2022)
 
СМИ: США ждет неприятный "сюрприз от русских" при поставках Patriot Киеву

Обозреватель Advance Роша: поставки ЗРК Patriot Украине дают возможность России изучить их

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их "вблизи" в боевых условиях, пишет обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.
"Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое изучение "вблизи", разумеется, ни в коей мере не устраивает", — отметил автор.
По словам колумниста, из-за своей специфики ЗРК такого типа эффективны для обороны, например, одной военной базы, но вряд ли смогут прикрыть такой крупный мегаполис, как Киев. В Саудовской Аравии американские Patriot проявили себя не с лучшей стороны во время ракетных дуэлей с йеменскими хуситами, напомнил Роша.
По мнению журналиста, поставки систем ПВО скорее продемонстрируют преданность Вашингтона, нежели совершат какой-то перелом в военных действиях.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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