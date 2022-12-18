https://ria.ru/20221218/ukraina-1839570579.html

FP: Зеленский одной фразой намекнул, что Украина стоит на грани катастрофы

FP: Зеленский одной фразой намекнул, что Украина стоит на грани катастрофы - РИА Новости, 18.12.2022

FP: Зеленский одной фразой намекнул, что Украина стоит на грани катастрофы

Просьба президента Украины Владимира Зеленского к беженцам не возвращаться в республику из Евросоюза указывает на бедственное положение экономики страны и ее... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T18:32

2022-12-18T18:32

2022-12-18T19:42

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Просьба президента Украины Владимира Зеленского к беженцам не возвращаться в республику из Евросоюза указывает на бедственное положение экономики страны и ее критической инфраструктуры, считает экономист Foreign Policy Адам Туз.Как отметил эксперт, ракетные удары по стратегическим объектам на Украине вывели из строя около 50 процентов энергетики и усугубили финансово-экономические проблемы государства.По его словам, просьба президента Владимира Зеленского к беженцам не возвращаться домой красноречиво свидетельствует о серьезности сложившейся ситуации.Туз оценил потери ВВП республики от военных действий в 30-35 процентов. От погружения в хаос ее спасают только западные субсидии, но это только частично решает вопрос со стабильностью финансовой системы, уточнил аналитик."Прямо сейчас экономическая ситуация на Украине, ее социальное положение, особенно в эту холодную погоду, становится все более и более серьезным. <…> Буквально с каждой неделей", — подытожил он.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839540874.html

https://ria.ru/20221218/makron-1839547832.html

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политика, украина, владимир зеленский, киев, харьков