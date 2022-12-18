18:32 18.12.2022 (обновлено: 19:42 18.12.2022)
FP: Зеленский одной фразой намекнул, что Украина стоит на грани катастрофы
Журналист FP Туз назвал просьбу Зеленского к беженцам свидетельством катастрофы на Украине
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Просьба президента Украины Владимира Зеленского к беженцам не возвращаться в республику из Евросоюза указывает на бедственное положение экономики страны и ее критической инфраструктуры, считает экономист Foreign Policy Адам Туз.
Как отметил эксперт, ракетные удары по стратегическим объектам на Украине вывели из строя около 50 процентов энергетики и усугубили финансово-экономические проблемы государства.
По его словам, просьба президента Владимира Зеленского к беженцам не возвращаться домой красноречиво свидетельствует о серьезности сложившейся ситуации.
"Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление", — рассуждает автор.
Туз оценил потери ВВП республики от военных действий в 30-35 процентов. От погружения в хаос ее спасают только западные субсидии, но это только частично решает вопрос со стабильностью финансовой системы, уточнил аналитик.
"Прямо сейчас экономическая ситуация на Украине, ее социальное положение, особенно в эту холодную погоду, становится все более и более серьезным. <…> Буквально с каждой неделей", — подытожил он.
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Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.