https://ria.ru/20221218/ukraina-1839540874.html

Офицер НАТО раскрыл "кошмарный" сценарий, которого боятся в ВСУ

Офицер НАТО раскрыл "кошмарный" сценарий, которого боятся в ВСУ - РИА Новости, 18.12.2022

Офицер НАТО раскрыл "кошмарный" сценарий, которого боятся в ВСУ

Власти и Вооруженные силы Украины боятся повторного удара российской армии по Киеву, который подтолкнет Запад к переговорам, пишет ветеран греческой армии... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:49

2022-12-18T15:49

2022-12-18T16:22

политика

нато

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина

воздушно-космические силы россии

москва

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822952170_230:0:3229:1687_1920x0_80_0_0_1d37679dce0054999c8342d71214b45f.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Власти и Вооруженные силы Украины боятся повторного удара российской армии по Киеву, который подтолкнет Запад к переговорам, пишет ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.Как отметил специалист, поражение критической инфраструктуры существенно ослабило страну. Потенциальное наступление на украинскую столицу заставит киевские власти начать диалог по урегулированию конфликта, считает он.После такого удара западные союзники Владимира Зеленского, серьезно уставшие от боевых действий, также могли бы оказать давление на него для возобновления переговоров с Москвой, полагает офицер.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.

https://ria.ru/20221030/vsu-1827953848.html

украина

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, воздушно-космические силы россии, москва, киев