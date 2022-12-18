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Офицер НАТО раскрыл "кошмарный" сценарий, которого боятся в ВСУ - РИА Новости, 18.12.2022
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Офицер НАТО раскрыл "кошмарный" сценарий, которого боятся в ВСУ
Офицер НАТО раскрыл "кошмарный" сценарий, которого боятся в ВСУ - РИА Новости, 18.12.2022
Офицер НАТО раскрыл "кошмарный" сценарий, которого боятся в ВСУ
Власти и Вооруженные силы Украины боятся повторного удара российской армии по Киеву, который подтолкнет Запад к переговорам, пишет ветеран греческой армии... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:49
2022-12-18T16:22
политика
нато
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
воздушно-космические силы россии
москва
киев
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Власти и Вооруженные силы Украины боятся повторного удара российской армии по Киеву, который подтолкнет Запад к переговорам, пишет ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.Как отметил специалист, поражение критической инфраструктуры существенно ослабило страну. Потенциальное наступление на украинскую столицу заставит киевские власти начать диалог по урегулированию конфликта, считает он.После такого удара западные союзники Владимира Зеленского, серьезно уставшие от боевых действий, также могли бы оказать давление на него для возобновления переговоров с Москвой, полагает офицер.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
https://ria.ru/20221030/vsu-1827953848.html
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политика, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, воздушно-космические силы россии, москва, киев
Политика, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, Воздушно-космические силы России, Москва, Киев
15:49 18.12.2022 (обновлено: 16:22 18.12.2022)
 
Офицер НАТО раскрыл "кошмарный" сценарий, которого боятся в ВСУ

Офицер НАТО Атламазоглу: ВСУ боятся повторного удара по Киеву из-за усталости Запада

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСтрельба из пушки "Гиацинт-Б"
Стрельба из пушки Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Стрельба из пушки "Гиацинт-Б". Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Власти и Вооруженные силы Украины боятся повторного удара российской армии по Киеву, который подтолкнет Запад к переговорам, пишет ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.
Как отметил специалист, поражение критической инфраструктуры существенно ослабило страну. Потенциальное наступление на украинскую столицу заставит киевские власти начать диалог по урегулированию конфликта, считает он.
После такого удара западные союзники Владимира Зеленского, серьезно уставшие от боевых действий, также могли бы оказать давление на него для возобновления переговоров с Москвой, полагает офицер.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
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ПолитикаНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВоздушно-космические силы РоссииМоскваКиев
 
 
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