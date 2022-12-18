https://ria.ru/20221218/ukraina-1839508773.html

Салливан рассказал, что Патрушев и Бернс обсуждали Украину год назад

Салливан рассказал, что Патрушев и Бернс обсуждали Украину год назад - РИА Новости, 18.12.2022

Салливан рассказал, что Патрушев и Бернс обсуждали Украину год назад

Бывший посол США в России Джон Салливан, присутствующий на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и директора ЦРУ Уильяма Бернса в 2021... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T11:34

2022-12-18T11:34

2022-12-18T12:11

уильям бернс

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Бывший посол США в России Джон Салливан, присутствующий на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и директора ЦРУ Уильяма Бернса в 2021 году, рассказал, что стороны обсуждали Украину и якобы начало специальной военной операции уже тогда "было предрешено". "Патрушев этого не уточнил... Он просто смотрел на Бернса и говорил: "Мы можем это сделать. Мы вернулись". Я бы описал это так: решение о (специальной военной операции на Украине - ред.) уже было принято, и они были в высшей степени уверены в себе. Его посыл был таким: "Для нас не будет проблемой сделать то, что мы хотим сделать", - процитировал Салливан в интервью американской газете New York Times Патрушева, который отреагировал на слова Бернса о том, что западные страны "решительно и сплоченно" отреагируют, если на Украине начнутся военные действия. Как отмечает издание со ссылкой на чиновников, Бернс по возвращении в США рассказал президенту Джо Байдену о состоявшемся разговоре. В начале ноябре состоялись встречи Патрушева и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с Бернсом. Как сообщалось, Патрушев и Бернс обсудили российско-американские отношения. На встрече Нарышкина с главой ЦРУ в центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия с акцентом на борьбе с международным терроризмом. Бернс прибыл в Россию по поручению президента Байдена, сообщило американское посольство в Москве.

https://ria.ru/20221208/patrushev-1837334041.html

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839507204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

уильям бернс, николай патрушев, джон салливан, сша, россия, украина, центральное разведывательное управление (цру), в мире