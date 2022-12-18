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Салливан рассказал, что Патрушев и Бернс обсуждали Украину год назад - РИА Новости, 18.12.2022
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Салливан рассказал, что Патрушев и Бернс обсуждали Украину год назад
Салливан рассказал, что Патрушев и Бернс обсуждали Украину год назад - РИА Новости, 18.12.2022
Салливан рассказал, что Патрушев и Бернс обсуждали Украину год назад
Бывший посол США в России Джон Салливан, присутствующий на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и директора ЦРУ Уильяма Бернса в 2021... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:34
2022-12-18T12:11
уильям бернс
николай патрушев
джон салливан
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россия
украина
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Бывший посол США в России Джон Салливан, присутствующий на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и директора ЦРУ Уильяма Бернса в 2021 году, рассказал, что стороны обсуждали Украину и якобы начало специальной военной операции уже тогда "было предрешено". "Патрушев этого не уточнил... Он просто смотрел на Бернса и говорил: "Мы можем это сделать. Мы вернулись". Я бы описал это так: решение о (специальной военной операции на Украине - ред.) уже было принято, и они были в высшей степени уверены в себе. Его посыл был таким: "Для нас не будет проблемой сделать то, что мы хотим сделать", - процитировал Салливан в интервью американской газете New York Times Патрушева, который отреагировал на слова Бернса о том, что западные страны "решительно и сплоченно" отреагируют, если на Украине начнутся военные действия. Как отмечает издание со ссылкой на чиновников, Бернс по возвращении в США рассказал президенту Джо Байдену о состоявшемся разговоре. В начале ноябре состоялись встречи Патрушева и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с Бернсом. Как сообщалось, Патрушев и Бернс обсудили российско-американские отношения. На встрече Нарышкина с главой ЦРУ в центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия с акцентом на борьбе с международным терроризмом. Бернс прибыл в Россию по поручению президента Байдена, сообщило американское посольство в Москве.
https://ria.ru/20221208/patrushev-1837334041.html
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уильям бернс, николай патрушев, джон салливан, сша, россия, украина, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Уильям Бернс, Николай Патрушев, Джон Салливан, США, Россия, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
11:34 18.12.2022 (обновлено: 12:11 18.12.2022)
 
Салливан рассказал, что Патрушев и Бернс обсуждали Украину год назад

Экс-посол США в России рассказал, что Патрушев и Бернс обсуждали Украину в 2021 году

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДжозеф Салливан
Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Джозеф Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Бывший посол США в России Джон Салливан, присутствующий на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и директора ЦРУ Уильяма Бернса в 2021 году, рассказал, что стороны обсуждали Украину и якобы начало специальной военной операции уже тогда "было предрешено".
"Патрушев этого не уточнил... Он просто смотрел на Бернса и говорил: "Мы можем это сделать. Мы вернулись". Я бы описал это так: решение о (специальной военной операции на Украине - ред.) уже было принято, и они были в высшей степени уверены в себе. Его посыл был таким: "Для нас не будет проблемой сделать то, что мы хотим сделать", - процитировал Салливан в интервью американской газете New York Times Патрушева, который отреагировал на слова Бернса о том, что западные страны "решительно и сплоченно" отреагируют, если на Украине начнутся военные действия.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
8 декабря, 20:21
США и союзники по НАТО хотят ослабить Россию любой ценой, заявил Патрушев
Как отмечает издание со ссылкой на чиновников, Бернс по возвращении в США рассказал президенту Джо Байдену о состоявшемся разговоре.
В начале ноябре состоялись встречи Патрушева и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с Бернсом. Как сообщалось, Патрушев и Бернс обсудили российско-американские отношения. На встрече Нарышкина с главой ЦРУ в центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия с акцентом на борьбе с международным терроризмом. Бернс прибыл в Россию по поручению президента Байдена, сообщило американское посольство в Москве.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 11:23Специальная военная операция на Украине
Папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной
 
Уильям БернсНиколай ПатрушевДжон СалливанСШАРоссияУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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