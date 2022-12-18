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СМИ: поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности США - РИА Новости, 18.12.2022
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СМИ: поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности США
СМИ: поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности США - РИА Новости, 18.12.2022
СМИ: поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности США
Поддержка Киева представляет угрозу национальной безопасности США из-за сокращения военных запасов и риска эскалации конфликта до ядерной войны, пишет... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:28
2022-12-18T14:00
владимир зеленский
киев
сша
украина
нато
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в мире
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Поддержка Киева представляет угрозу национальной безопасности США из-за сокращения военных запасов и риска эскалации конфликта до ядерной войны, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.Как указал обозреватель, администрация президента Украины Владимира Зеленского запросила у Запада еще больше оружия, ожидая наступление российской армии.Запад уже дал Киеву столько оружия и боеприпасов, что его собственные запасы находятся на опасно низком уровне, а США, Великобритания и Германия отказываются поставлять Украине необходимые современные танки и артиллерийские орудия, потому что их силы обороны нуждаются в них для обеспечения своей национальной безопасности, утверждает автор.Он также считает поставки Украине большего количества оружия безрассудным поступком, поскольку это может привести к ядерной войне с Россией.США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221218/bezhenka-1839485474.html
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владимир зеленский, киев, сша, украина, нато, россия, в мире
Владимир Зеленский, Киев, США, Украина, НАТО, Россия, В мире
11:28 18.12.2022 (обновлено: 14:00 18.12.2022)
 
СМИ: поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности США

Подполковник Дэвис: поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный в районе Артемовска
Украинский военный в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Поддержка Киева представляет угрозу национальной безопасности США из-за сокращения военных запасов и риска эскалации конфликта до ядерной войны, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.
Как указал обозреватель, администрация президента Украины Владимира Зеленского запросила у Запада еще больше оружия, ожидая наступление российской армии.
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"Это ставит США в затруднительное положение, поскольку Вашингтон должен соизмерять масштабы запросов Киева с тем влиянием, которое это окажет на национальную безопасность Соединенных Штатов. Реальность такова, что интересы Киева, какими бы важными они ни были для их страны, не сходятся с интересами Америки. Итог таков: Соединенные Штаты могут помочь Украине защитить себя, но должны затормозить, когда снабжение Киева ставит под угрозу нашу собственную национальную безопасность", — отметил Дэвис.

Запад уже дал Киеву столько оружия и боеприпасов, что его собственные запасы находятся на опасно низком уровне, а США, Великобритания и Германия отказываются поставлять Украине необходимые современные танки и артиллерийские орудия, потому что их силы обороны нуждаются в них для обеспечения своей национальной безопасности, утверждает автор.
Он также считает поставки Украине большего количества оружия безрассудным поступком, поскольку это может привести к ядерной войне с Россией.

"Если удовлетворение желания Киева получить оружие ставит под угрозу нашу собственную безопасность, мы должны отказаться. Если военная поддержка Украины создает высокий риск того, что Путин прибегнет к ядерному оружию, мы снова должны отказаться от такой поддержки, поскольку наше собственное население и союзники, скорее всего, будут втянуты в войну", — подытожил Дэвис.

США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
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