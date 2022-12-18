https://ria.ru/20221218/ukraina-1839507910.html
СМИ: поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности США
СМИ: поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности США - РИА Новости, 18.12.2022
СМИ: поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности США
Поддержка Киева представляет угрозу национальной безопасности США из-за сокращения военных запасов и риска эскалации конфликта до ядерной войны, пишет... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:28
2022-12-18T11:28
2022-12-18T14:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Поддержка Киева представляет угрозу национальной безопасности США из-за сокращения военных запасов и риска эскалации конфликта до ядерной войны, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.Как указал обозреватель, администрация президента Украины Владимира Зеленского запросила у Запада еще больше оружия, ожидая наступление российской армии.Запад уже дал Киеву столько оружия и боеприпасов, что его собственные запасы находятся на опасно низком уровне, а США, Великобритания и Германия отказываются поставлять Украине необходимые современные танки и артиллерийские орудия, потому что их силы обороны нуждаются в них для обеспечения своей национальной безопасности, утверждает автор.Он также считает поставки Украине большего количества оружия безрассудным поступком, поскольку это может привести к ядерной войне с Россией.США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221218/bezhenka-1839485474.html
https://ria.ru/20221218/zelenskiy-1839498327.html
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владимир зеленский, киев, сша, украина, нато, россия, в мире
Владимир Зеленский, Киев, США, Украина, НАТО, Россия, В мире
11:28 18.12.2022 (обновлено: 14:00 18.12.2022)
СМИ: поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности США
Подполковник Дэвис: поддержка Украины представляет угрозу национальной безопасности США