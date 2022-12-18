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Папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной - РИА Новости, 18.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839507204.html
Папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной
Папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной - РИА Новости, 18.12.2022
Папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной
Конфликт на Украине стал мировой войной и не закончится в скором времени, заявил папа римский Франциск в интервью испанской газете ABC. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:23
2022-12-18T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине стал мировой войной и не закончится в скором времени, заявил папа римский Франциск в интервью испанской газете ABC.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20221217/papa-rimskiy-1839409553.html
украина
россия
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в мире, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс
11:23 18.12.2022 (обновлено: 16:51 18.12.2022)
 
Папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной

Папа римский Франциск назвал украинский конфликт мировой войной

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине стал мировой войной и не закончится в скором времени, заявил папа римский Франциск в интервью испанской газете ABC.

"Я не вижу окончания (конфликта. — Прим. ред.) в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. <...> В войну уже вовлечено несколько сторон. Она носит глобальный характер. <...> Есть много интересов", — сказал он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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