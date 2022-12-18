https://ria.ru/20221218/ukraina-1839507204.html
Папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной
Папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной - РИА Новости, 18.12.2022
Папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной
Конфликт на Украине стал мировой войной и не закончится в скором времени, заявил папа римский Франциск в интервью испанской газете ABC. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:23
2022-12-18T11:23
2022-12-18T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине стал мировой войной и не закончится в скором времени, заявил папа римский Франциск в интервью испанской газете ABC.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20221217/papa-rimskiy-1839409553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс
11:23 18.12.2022 (обновлено: 16:51 18.12.2022)
Папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной
Папа римский Франциск назвал украинский конфликт мировой войной