https://ria.ru/20221218/ukraina-1839507204.html

Папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной

Папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной - РИА Новости, 18.12.2022

Папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной

Конфликт на Украине стал мировой войной и не закончится в скором времени, заявил папа римский Франциск в интервью испанской газете ABC. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T11:23

2022-12-18T11:23

2022-12-18T16:51

специальная военная операция на украине

в мире

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир путин

украина

россия

донбасс

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине стал мировой войной и не закончится в скором времени, заявил папа римский Франциск в интервью испанской газете ABC.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20221217/papa-rimskiy-1839409553.html

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Дарья Буймова

в мире, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, украина, россия, донбасс