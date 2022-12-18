Рейтинг@Mail.ru
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839506245.html
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 18.12.2022
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
В трех областях Украины в воскресенье ввели экстренные отключения света, в частности, в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщил украинский... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:13
2022-12-18T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
киев
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:3448:1940_1920x0_80_0_0_27ccab509e344a33172eb07a5a47b263.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В трех областях Украины в воскресенье ввели экстренные отключения света, в частности, в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщил украинский телеканал 5.ua. "Экстренные отключения света применяют в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях", - говорится сообщении телеканала в Telegram-канале. Энергетическая компания ДТЭК "Киевские электросети" сообщила, что в Киеве вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений бездействуют, сообщает пресс-служба на сайте компании. В ДТЭК "Одесские Электросети" сообщили, что в воскресенье в Одессе продолжаются аварийные отключения света, а области – экстренные, хотя уже на следующей неделе могут вернуть графики. Жителей региона просят "набраться спокойствия", приводит текст сообщения компании издание "Одесская жизнь".
https://radiosputnik.ria.ru/20221214/defitsit-1838544711.html
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838292493.html
украина
днепропетровская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:2940:2204_1920x0_80_0_0_cd6bb44f96849b07e6e36b4bbd5bb7c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровская область, киев, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, ДТЭК
11:13 18.12.2022
 
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

В Днепропетровской, Киевской и Одесской областях Украины ввели экстренные отключения света

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В трех областях Украины в воскресенье ввели экстренные отключения света, в частности, в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщил украинский телеканал 5.ua.
"Экстренные отключения света применяют в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях", - говорится сообщении телеканала в Telegram-канале.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 12:20В мире
Минэнерго Украины: импорт из Европы поможет покрыть дефицит электроэнергии
Энергетическая компания ДТЭК "Киевские электросети" сообщила, что в Киеве вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений бездействуют, сообщает пресс-служба на сайте компании.
В ДТЭК "Одесские Электросети" сообщили, что в воскресенье в Одессе продолжаются аварийные отключения света, а области – экстренные, хотя уже на следующей неделе могут вернуть графики. Жителей региона просят "набраться спокойствия", приводит текст сообщения компании издание "Одесская жизнь".
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 12:57Специальная военная операция на Украине
Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы, заявил Зеленский
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьКиевДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала