https://ria.ru/20221218/ukraina-1839506245.html

В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

В трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 18.12.2022

В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

В трех областях Украины в воскресенье ввели экстренные отключения света, в частности, в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщил украинский... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T11:13

2022-12-18T11:13

2022-12-18T11:13

специальная военная операция на украине

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украина

днепропетровская область

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дтэк

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В трех областях Украины в воскресенье ввели экстренные отключения света, в частности, в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщил украинский телеканал 5.ua. "Экстренные отключения света применяют в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях", - говорится сообщении телеканала в Telegram-канале. Энергетическая компания ДТЭК "Киевские электросети" сообщила, что в Киеве вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений бездействуют, сообщает пресс-служба на сайте компании. В ДТЭК "Одесские Электросети" сообщили, что в воскресенье в Одессе продолжаются аварийные отключения света, а области – экстренные, хотя уже на следующей неделе могут вернуть графики. Жителей региона просят "набраться спокойствия", приводит текст сообщения компании издание "Одесская жизнь".

https://radiosputnik.ria.ru/20221214/defitsit-1838544711.html

https://ria.ru/20221213/ukraina-1838292493.html

украина

днепропетровская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, днепропетровская область, киев, дтэк