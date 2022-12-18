https://ria.ru/20221218/ukraina-1839506245.html
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 18.12.2022
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
В трех областях Украины в воскресенье ввели экстренные отключения света, в частности, в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщил украинский... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:13
2022-12-18T11:13
2022-12-18T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
киев
дтэк
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В трех областях Украины в воскресенье ввели экстренные отключения света, в частности, в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщил украинский телеканал 5.ua. "Экстренные отключения света применяют в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях", - говорится сообщении телеканала в Telegram-канале. Энергетическая компания ДТЭК "Киевские электросети" сообщила, что в Киеве вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений бездействуют, сообщает пресс-служба на сайте компании. В ДТЭК "Одесские Электросети" сообщили, что в воскресенье в Одессе продолжаются аварийные отключения света, а области – экстренные, хотя уже на следующей неделе могут вернуть графики. Жителей региона просят "набраться спокойствия", приводит текст сообщения компании издание "Одесская жизнь".
https://radiosputnik.ria.ru/20221214/defitsit-1838544711.html
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838292493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, киев, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, ДТЭК
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
В Днепропетровской, Киевской и Одесской областях Украины ввели экстренные отключения света