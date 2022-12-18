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Американские ученые сообщили о дефиците подопытных обезьян, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221218/uchenye-1839550857.html
Американские ученые сообщили о дефиците подопытных обезьян, сообщили СМИ
Американские ученые сообщили о дефиците подопытных обезьян, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2022
Американские ученые сообщили о дефиците подопытных обезьян, сообщили СМИ
Ученые в США из-за дефицита подопытных обезьян опаздывают с проведением ряда исследований, сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T16:40
2022-12-18T16:57
наука
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ученые в США из-за дефицита подопытных обезьян опаздывают с проведением ряда исследований, сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов. Отмечается, что ранее главным поставщиком обезьян в США был Китай, однако в 2020 году Пекин ввел запрет на их экспорт. Из-за этого в период с 2019 по 2022 год цена на подопытное животное увеличилась в три раза. Согласно прогнозам Evercore ISI, в 2023-м этот показатель возрастет до 30-35 тысяч долларов. Поставщики также предупредили инвесторов о возможных перебоях с импортом из Камбоджи после того, как Вашингтон обвинил ряд местных чиновников в незаконном ввозе обезьян в США для исследовательских целей.В организации защиты животных PETA отметили, что у американских ученых никогда не получалось разводить "комплексные" виды обезьян, поскольку им не удавалось избежать высокого уровня смертности среди животных.
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китай
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сша, китай, пекин, peta , в мире
Наука, США, Китай, Пекин, PETA , В мире
16:40 18.12.2022 (обновлено: 16:57 18.12.2022)
 
Американские ученые сообщили о дефиците подопытных обезьян, сообщили СМИ

FT: ученые в США из-за дефицита подопытных обезьян испытывают проблемы с исследованиями

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкОбезьяны
Обезьяны - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Обезьяны. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ученые в США из-за дефицита подопытных обезьян опаздывают с проведением ряда исследований, сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов.
"Ученые, проводящие некоторые исследования, уже сталкиваются с задержками до года из-за трудностей с приобретением так называемых нечеловекообразных приматов, которые, как утверждают регуляторы, важны для доказательства безопасности лекарств в ранних исследованиях", — говорится в публикации.
Отмечается, что ранее главным поставщиком обезьян в США был Китай, однако в 2020 году Пекин ввел запрет на их экспорт. Из-за этого в период с 2019 по 2022 год цена на подопытное животное увеличилась в три раза. Согласно прогнозам Evercore ISI, в 2023-м этот показатель возрастет до 30-35 тысяч долларов.
Поставщики также предупредили инвесторов о возможных перебоях с импортом из Камбоджи после того, как Вашингтон обвинил ряд местных чиновников в незаконном ввозе обезьян в США для исследовательских целей.
В организации защиты животных PETA отметили, что у американских ученых никогда не получалось разводить "комплексные" виды обезьян, поскольку им не удавалось избежать высокого уровня смертности среди животных.
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