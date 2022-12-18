https://ria.ru/20221218/uchenye-1839550857.html

Американские ученые сообщили о дефиците подопытных обезьян, сообщили СМИ

Американские ученые сообщили о дефиците подопытных обезьян, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2022

Американские ученые сообщили о дефиците подопытных обезьян, сообщили СМИ

Ученые в США из-за дефицита подопытных обезьян опаздывают с проведением ряда исследований, сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T16:40

2022-12-18T16:40

2022-12-18T16:57

наука

сша

китай

пекин

peta

в мире

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ученые в США из-за дефицита подопытных обезьян опаздывают с проведением ряда исследований, сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов. Отмечается, что ранее главным поставщиком обезьян в США был Китай, однако в 2020 году Пекин ввел запрет на их экспорт. Из-за этого в период с 2019 по 2022 год цена на подопытное животное увеличилась в три раза. Согласно прогнозам Evercore ISI, в 2023-м этот показатель возрастет до 30-35 тысяч долларов. Поставщики также предупредили инвесторов о возможных перебоях с импортом из Камбоджи после того, как Вашингтон обвинил ряд местных чиновников в незаконном ввозе обезьян в США для исследовательских целей.В организации защиты животных PETA отметили, что у американских ученых никогда не получалось разводить "комплексные" виды обезьян, поскольку им не удавалось избежать высокого уровня смертности среди животных.

https://ria.ru/20220417/biolaboratorii-1783801453.html

сша

китай

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, пекин, peta , в мире