16:40 18.12.2022 (обновлено: 16:57 18.12.2022)
Американские ученые сообщили о дефиците подопытных обезьян, сообщили СМИ
FT: ученые в США из-за дефицита подопытных обезьян испытывают проблемы с исследованиями
Обезьяны. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ученые в США из-за дефицита подопытных обезьян опаздывают с проведением ряда исследований, сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов.
"Ученые, проводящие некоторые исследования, уже сталкиваются с задержками до года из-за трудностей с приобретением так называемых нечеловекообразных приматов, которые, как утверждают регуляторы, важны для доказательства безопасности лекарств в ранних исследованиях", — говорится в публикации.
Отмечается, что ранее главным поставщиком обезьян в США был Китай, однако в 2020 году Пекин ввел запрет на их экспорт. Из-за этого в период с 2019 по 2022 год цена на подопытное животное увеличилась в три раза. Согласно прогнозам Evercore ISI, в 2023-м этот показатель возрастет до 30-35 тысяч долларов.
В организации защиты животных PETA отметили, что у американских ученых никогда не получалось разводить "комплексные" виды обезьян, поскольку им не удавалось избежать высокого уровня смертности среди животных.
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