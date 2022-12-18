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Tez Tour вывезет около 350 туристов из Хургады в Москву в воскресенье
Tez Tour вывезет около 350 туристов из Хургады в Москву в воскресенье - РИА Новости, 18.12.2022
Tez Tour вывезет около 350 туристов из Хургады в Москву в воскресенье
Около 350 человек из тех, кто уже несколько дней не может вылететь в Москву из египетского курорта Хургада, смогут улететь в воскресенье вечером, сообщил... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T12:28
2022-12-18T12:28
2022-12-18T12:28
туризм
хургада
ifly
tez tour
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
египет
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ХУРГАДА (Египет), 18 дек - РИА Новости. Около 350 человек из тех, кто уже несколько дней не может вылететь в Москву из египетского курорта Хургада, смогут улететь в воскресенье вечером, сообщил представитель Tez Tour в отеле. Накануне из Хургады из числа тех, кто также не мог вернуться на родину, были отправлены около 40 человек в Санкт-Петербург. С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объяснял перевозчик, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.
https://ria.ru/20221217/turizm-1839348004.html
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хургада, ifly, tez tour, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет, в мире, москва
Туризм, Хургада, iFly, Tez Tour, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Египет, В мире, Москва
Tez Tour вывезет около 350 туристов из Хургады в Москву в воскресенье
Tez Tour вывезет около 350 туристов из Хургады в Москву в воскресенье вечером