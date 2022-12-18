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Выставка "Новый год в царстве флоры" откроется в музее "Царицыно" - РИА Новости, 18.12.2022
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Выставка "Новый год в царстве флоры" откроется в музее "Царицыно"
Выставка "Новый год в царстве флоры" откроется в музее "Царицыно" - РИА Новости, 18.12.2022
Выставка "Новый год в царстве флоры" откроется в музее "Царицыно"
Выставка "Новый год в царстве флоры" начнет работу с 23 декабря в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве, в экспозицию войдут растения-символы зимних праздников... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T09:59
2022-12-18T09:59
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Выставка "Новый год в царстве флоры" начнет работу с 23 декабря в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве, в экспозицию войдут растения-символы зимних праздников в разных странах, сообщается на сайте мэра столицы. "В музее-заповеднике "Царицыно" откроется выставка "Новый год в царстве флоры". Экспозицию можно будет посетить с 23 декабря по 8 января в Первом оранжерейном корпусе. Гости выставки увидят растения — символы Нового года и Рождества в разных странах", - говорится в сообщении. Отмечается, что, несмотря на то, что главным атрибутом Нового года считается ель, на выставке также представлены другие растения, ставшие символами зимних праздников в разных странах: 50-метровая араукария, норфолкская сосна, агава, японские кадомацу — новогодние композиции из бамбука, сосны и папоротника. Также гости выставки узнают о необычных праздничных традициях других стран: как в Греции в новогоднюю ночь разбивают о порог дома гранат, а на китайский Новый год жители Поднебесной дарят друг другу мандарины, которые считают символом богатства. Как уточняется, в экспозицию вошли гиацинты и нарциссы. В XVIII–XIX веках специалисты добивались того, чтобы эти цветы распускались к рождественским праздникам. Запах гиацинтов во второй половине XIX века ассоциировался не с весной, а с зимой. Добавляется, что цветущие сирень и вишня также были традиционными символами зимних праздников во второй половине XIX века. В "Царицыне" зимой выращивали землянику, свежие и ароматные ягоды были приятным дополнением к новогоднему столу. Все эти растения также представлены в экспозиции.
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москва, греция, новый год, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Греция, Новый год, Общество
09:59 18.12.2022
 
Выставка "Новый год в царстве флоры" откроется в музее "Царицыно"

В московском музее-заповеднике "Царицыно" откроется выставка "Новый год в царстве флоры"

© РИА Новости / Юрий Артамонов / Перейти в медиабанкМузей-заповедник "Царицыно"
Музей-заповедник Царицыно - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Юрий Артамонов
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Музей-заповедник "Царицыно". Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Выставка "Новый год в царстве флоры" начнет работу с 23 декабря в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве, в экспозицию войдут растения-символы зимних праздников в разных странах, сообщается на сайте мэра столицы.
"В музее-заповеднике "Царицыно" откроется выставка "Новый год в царстве флоры". Экспозицию можно будет посетить с 23 декабря по 8 января в Первом оранжерейном корпусе. Гости выставки увидят растения — символы Нового года и Рождества в разных странах", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, несмотря на то, что главным атрибутом Нового года считается ель, на выставке также представлены другие растения, ставшие символами зимних праздников в разных странах: 50-метровая араукария, норфолкская сосна, агава, японские кадомацу — новогодние композиции из бамбука, сосны и папоротника.
Также гости выставки узнают о необычных праздничных традициях других стран: как в Греции в новогоднюю ночь разбивают о порог дома гранат, а на китайский Новый год жители Поднебесной дарят друг другу мандарины, которые считают символом богатства.
Как уточняется, в экспозицию вошли гиацинты и нарциссы. В XVIII–XIX веках специалисты добивались того, чтобы эти цветы распускались к рождественским праздникам. Запах гиацинтов во второй половине XIX века ассоциировался не с весной, а с зимой.
Добавляется, что цветущие сирень и вишня также были традиционными символами зимних праздников во второй половине XIX века. В "Царицыне" зимой выращивали землянику, свежие и ароматные ягоды были приятным дополнением к новогоднему столу. Все эти растения также представлены в экспозиции.
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