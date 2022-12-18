https://ria.ru/20221218/tsar-1839575439.html

Посольство в ЦАР рассказало о состоянии директора Русского дома

Посольство в ЦАР рассказало о состоянии директора Русского дома - РИА Новости, 18.12.2022

Посольство в ЦАР рассказало о состоянии директора Русского дома

Директору Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытому, госпитализированному после покушения, потребуется экстренная эвакуация в Россию, сообщила дипмиссия в... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T18:56

2022-12-18T18:56

2022-12-18T19:57

россия

цар

покушение на главу русского дома в цар

в мире

банги

dhl

леон додону-пунагаза

александр бикантов

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Директору Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытому, госпитализированному после покушения, потребуется экстренная эвакуация в Россию, сообщила дипмиссия в Центрально-Африканской Республике.В дипмиссии уточнили, что российский посол Александр Бикантов сегодня посетил Сытого в госпитале.Ранее посол Центрально-Африканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил, что жители ЦАР поддерживают пострадавшего в результате теракта главу Русского дома.Покушение на Сытого произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство. По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови.Сейчас Сытый находится в госпитале. Пресс-атташе посольства России Владислав Ильин рассказал РИА Новости, что его состояние стабильно тяжелое. В полиции произошедшее назвали терактом.Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям. Предприниматель Евгений Пригожин подтвердил, что россиянин ранее получил записку "от французов" с призывом "русским убираться из Африки".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221218/posol-1839488001.html

https://ria.ru/20221216/obvineniya-1839297305.html

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россия, цар, покушение на главу русского дома в цар, в мире, банги, dhl, леон додону-пунагаза, александр бикантов