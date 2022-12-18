18:56 18.12.2022 (обновлено: 19:57 18.12.2022)
Посольство в ЦАР рассказало о состоянии директора Русского дома
Посольство в ЦАР назвало состояние директора Русского дома Сытого стабильно тяжелым
© РИА НовостиГлавный госпиталь Банги, куда был доставлен директор Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен директор Русского дома в ЦАР. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Директору Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытому, госпитализированному после покушения, потребуется экстренная эвакуация в Россию, сообщила дипмиссия в Центрально-Африканской Республике.
"Состояние директора Русского дома Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Дмитрию Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья", — написало посольство на своей странице в Facebook*.
В дипмиссии уточнили, что российский посол Александр Бикантов сегодня посетил Сытого в госпитале.
Ранее посол Центрально-Африканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил, что жители ЦАР поддерживают пострадавшего в результате теракта главу Русского дома.
Покушение на Сытого произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство. По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови.
Сейчас Сытый находится в госпитале. Пресс-атташе посольства России Владислав Ильин рассказал РИА Новости, что его состояние стабильно тяжелое. В полиции произошедшее назвали терактом.
Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям. Предприниматель Евгений Пригожин подтвердил, что россиянин ранее получил записку "от французов" с призывом "русским убираться из Африки".
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