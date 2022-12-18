https://ria.ru/20221218/tsar-1839491461.html

Жители ЦАР провели акции в поддержку раненого главы Русского дома

Жители ЦАР провели акции в поддержку раненого главы Русского дома - РИА Новости, 18.12.2022

Жители ЦАР провели акции в поддержку раненого главы Русского дома

Жители Центральноафриканской Республики поддерживают пострадавшего в результате теракта главу Русского дома Дмитрия Сытого, выражают ему слова поддержки, заявил РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T08:33

2022-12-18T08:33

2022-12-18T08:33

в мире

леон додону-пунагаза

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покушение на главу русского дома в цар

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Жители Центральноафриканской Республики поддерживают пострадавшего в результате теракта главу Русского дома Дмитрия Сытого, выражают ему слова поддержки, заявил РИА Новости посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза. Ранее сообщалось, что молодежные активисты проводят акции в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Митинг у Русского дома в Банги провела местная общественная организация "Азимут". "Местные жители поддерживают Дмитрия, приносят свои соболезнования. Если бы француза нашли по дороге, они бы его не оставили в живых. Нам жаль, что такое произошло", - сказал он. Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.

https://ria.ru/20221218/posol-1839488001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, леон додону-пунагаза, цар, банги, dhl, покушение на главу русского дома в цар