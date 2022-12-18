Рейтинг@Mail.ru
Жители ЦАР провели акции в поддержку раненого главы Русского дома - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221218/tsar-1839491461.html
Жители ЦАР провели акции в поддержку раненого главы Русского дома
Жители ЦАР провели акции в поддержку раненого главы Русского дома - РИА Новости, 18.12.2022
Жители ЦАР провели акции в поддержку раненого главы Русского дома
Жители Центральноафриканской Республики поддерживают пострадавшего в результате теракта главу Русского дома Дмитрия Сытого, выражают ему слова поддержки, заявил РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T08:33
2022-12-18T08:33
в мире
леон додону-пунагаза
цар
банги
dhl
покушение на главу русского дома в цар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839435170_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f29b608c71fb8343099c8a52a44171a5.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Жители Центральноафриканской Республики поддерживают пострадавшего в результате теракта главу Русского дома Дмитрия Сытого, выражают ему слова поддержки, заявил РИА Новости посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза. Ранее сообщалось, что молодежные активисты проводят акции в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Митинг у Русского дома в Банги провела местная общественная организация "Азимут". "Местные жители поддерживают Дмитрия, приносят свои соболезнования. Если бы француза нашли по дороге, они бы его не оставили в живых. Нам жаль, что такое произошло", - сказал он. Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.
https://ria.ru/20221218/posol-1839488001.html
https://ria.ru/20221217/sytyy-1839381533.html
цар
банги
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839435170_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a0fdf4608ab2f571fd61c3e2418611cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, леон додону-пунагаза, цар, банги, dhl, покушение на главу русского дома в цар
В мире, Леон Додону-Пунагаза, ЦАР, Банги, DHL, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
08:33 18.12.2022
 
Жители ЦАР провели акции в поддержку раненого главы Русского дома

Посол Леон Додону-Пунагаза: жители ЦАР выступили в поддержку раненого главы Русского дома

© РИА НовостиМитинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
© РИА Новости
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Жители Центральноафриканской Республики поддерживают пострадавшего в результате теракта главу Русского дома Дмитрия Сытого, выражают ему слова поддержки, заявил РИА Новости посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.
Ранее сообщалось, что молодежные активисты проводят акции в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Митинг у Русского дома в Банги провела местная общественная организация "Азимут".
Посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 07:42
Посол ЦАР прокомментировал заявления главы МИД Франции по теракту в Банги
"Местные жители поддерживают Дмитрия, приносят свои соболезнования. Если бы француза нашли по дороге, они бы его не оставили в живых. Нам жаль, что такое произошло", - сказал он.
Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен генеральный директор Русского дома в ЦАР
17 декабря, 13:06
Посольство в ЦАР сообщило о состоянии главы Русского дома после покушения
 
В миреЛеон Додону-ПунагазаЦАРБангиDHLПокушение на главу Русского дома в ЦАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала