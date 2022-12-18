Жители ЦАР провели акции в поддержку раненого главы Русского дома
Посол Леон Додону-Пунагаза: жители ЦАР выступили в поддержку раненого главы Русского дома
© РИА НовостиМитинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
© РИА Новости
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Жители Центральноафриканской Республики поддерживают пострадавшего в результате теракта главу Русского дома Дмитрия Сытого, выражают ему слова поддержки, заявил РИА Новости посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.
Ранее сообщалось, что молодежные активисты проводят акции в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Митинг у Русского дома в Банги провела местная общественная организация "Азимут".
"Местные жители поддерживают Дмитрия, приносят свои соболезнования. Если бы француза нашли по дороге, они бы его не оставили в живых. Нам жаль, что такое произошло", - сказал он.
Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.