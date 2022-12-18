https://ria.ru/20221218/trevoga-1839521499.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.12.2022

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T13:37

2022-12-18T13:37

2022-12-18T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

днепропетровская область

украина

киев

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_2cc62001b13a41913dffdf4fe393c656.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. Карта отмечена красным в данных регионах, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 13.04". Согласно данным, тревога была объявлена в данных областях практически одновременно. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221217/trevoga-1839439112.html

днепропетровская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы рф