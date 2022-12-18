https://ria.ru/20221218/trevoga-1839521499.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.12.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T13:37
2022-12-18T13:37
2022-12-18T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
днепропетровская область
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. Карта отмечена красным в данных регионах, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 13.04". Согласно данным, тревога была объявлена в данных областях практически одновременно. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221217/trevoga-1839439112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Днепропетровская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу