https://ria.ru/20221218/terakt-1839582200.html
Посольство в ЦАР потребовало расследовать теракт против главы Русского дома
Посольство в ЦАР потребовало расследовать теракт против главы Русского дома - РИА Новости, 18.12.2022
Посольство в ЦАР потребовало расследовать теракт против главы Русского дома
Посольство РФ заявило, что направляет по линии МИД ЦАР ноту с требованием срочного расследования теракта против главы Русского дома Дмитрия Сытого. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T19:38
2022-12-18T19:38
2022-12-18T19:38
цар
банги
в мире
покушение на главу русского дома в цар
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Посольство РФ заявило, что направляет по линии МИД ЦАР ноту с требованием срочного расследования теракта против главы Русского дома Дмитрия Сытого. Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.
https://ria.ru/20221216/obvineniya-1839297305.html
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цар, банги, в мире, покушение на главу русского дома в цар
ЦАР, Банги, В мире, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
Посольство в ЦАР потребовало расследовать теракт против главы Русского дома
Посольство России направит в МИД ЦАР ноту с требованием расследовать теракт против Сытого