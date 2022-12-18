https://ria.ru/20221218/terakt-1839582200.html

Посольство в ЦАР потребовало расследовать теракт против главы Русского дома

Посольство в ЦАР потребовало расследовать теракт против главы Русского дома - РИА Новости, 18.12.2022

Посольство в ЦАР потребовало расследовать теракт против главы Русского дома

Посольство РФ заявило, что направляет по линии МИД ЦАР ноту с требованием срочного расследования теракта против главы Русского дома Дмитрия Сытого. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T19:38

2022-12-18T19:38

2022-12-18T19:38

цар

банги

в мире

покушение на главу русского дома в цар

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Посольство РФ заявило, что направляет по линии МИД ЦАР ноту с требованием срочного расследования теракта против главы Русского дома Дмитрия Сытого. Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.

https://ria.ru/20221216/obvineniya-1839297305.html

цар

банги

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цар, банги, в мире, покушение на главу русского дома в цар