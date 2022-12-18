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Посольство в ЦАР потребовало расследовать теракт против главы Русского дома - РИА Новости, 18.12.2022
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Посольство в ЦАР потребовало расследовать теракт против главы Русского дома
Посольство в ЦАР потребовало расследовать теракт против главы Русского дома - РИА Новости, 18.12.2022
Посольство в ЦАР потребовало расследовать теракт против главы Русского дома
Посольство РФ заявило, что направляет по линии МИД ЦАР ноту с требованием срочного расследования теракта против главы Русского дома Дмитрия Сытого. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T19:38
2022-12-18T19:38
цар
банги
в мире
покушение на главу русского дома в цар
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Посольство РФ заявило, что направляет по линии МИД ЦАР ноту с требованием срочного расследования теракта против главы Русского дома Дмитрия Сытого. Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.
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цар, банги, в мире, покушение на главу русского дома в цар
ЦАР, Банги, В мире, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
19:38 18.12.2022
 
Посольство в ЦАР потребовало расследовать теракт против главы Русского дома

Посольство России направит в МИД ЦАР ноту с требованием расследовать теракт против Сытого

© РИА НовостиНа месте взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
На месте взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
На месте взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Посольство РФ заявило, что направляет по линии МИД ЦАР ноту с требованием срочного расследования теракта против главы Русского дома Дмитрия Сытого.
"По линии Посольства России в МИД ЦАР направляется дипломатическая нота с требованием срочного проведения всестороннего расследования и установления организаторов и исполнителей теракта против российского гражданина", - говорится в сообщении представительства в соцсетях.
Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.
Последствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
16 декабря, 19:42
В Париже назвали фото с места взрыва в Русском доме в ЦАР "пропагандой"
 
ЦАРБангиВ миреПокушение на главу Русского дома в ЦАР
 
 
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