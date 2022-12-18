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Участники промышленных кластеров будут платить единый страховой взнос - РИА Новости, 18.12.2022
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Участники промышленных кластеров будут платить единый страховой взнос
Участники промышленных кластеров будут платить единый страховой взнос - РИА Новости, 18.12.2022
Участники промышленных кластеров будут платить единый страховой взнос
Правительство России одобрило проведение налогового мониторинга и применения единого пониженного тарифа страховых взносов для организаций-участников... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T13:48
2022-12-18T13:48
экономика
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило проведение налогового мониторинга и применения единого пониженного тарифа страховых взносов для организаций-участников промышленных кластеров, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект федерального закона направлен на снижение фискальной и налоговой нагрузки на участников промышленных кластеров в целях ускорения реализации инвестиционных проектов, направленных на производство импортозамещающей продукции, необходимого сырья, материалов и комплектующих.
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экономика, россия
Экономика, Россия
13:48 18.12.2022
 
Участники промышленных кластеров будут платить единый страховой взнос

Правительство одобрило тариф страховых взносов для участников промышленных кластеров

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Дом Правительства Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило проведение налогового мониторинга и применения единого пониженного тарифа страховых взносов для организаций-участников промышленных кластеров, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект федерального закона направлен на снижение фискальной и налоговой нагрузки на участников промышленных кластеров в целях ускорения реализации инвестиционных проектов, направленных на производство импортозамещающей продукции, необходимого сырья, материалов и комплектующих.
Калининград - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 13:00
В калининградской ОЭЗ продлили действие пониженных страховых взносов
 
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