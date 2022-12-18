https://ria.ru/20221218/strakhovanie-1839522862.html
Участники промышленных кластеров будут платить единый страховой взнос
Участники промышленных кластеров будут платить единый страховой взнос - РИА Новости, 18.12.2022
Участники промышленных кластеров будут платить единый страховой взнос
Правительство России одобрило проведение налогового мониторинга и применения единого пониженного тарифа страховых взносов для организаций-участников... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T13:48
2022-12-18T13:48
2022-12-18T13:48
экономика
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило проведение налогового мониторинга и применения единого пониженного тарифа страховых взносов для организаций-участников промышленных кластеров, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект федерального закона направлен на снижение фискальной и налоговой нагрузки на участников промышленных кластеров в целях ускорения реализации инвестиционных проектов, направленных на производство импортозамещающей продукции, необходимого сырья, материалов и комплектующих.
https://ria.ru/20211129/zakon-1761252332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Участники промышленных кластеров будут платить единый страховой взнос
Правительство одобрило тариф страховых взносов для участников промышленных кластеров
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Правительство России одобрило проведение налогового мониторинга и применения единого пониженного тарифа страховых взносов для организаций-участников промышленных кластеров, сообщается на сайте кабмина
.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект федерального закона направлен на снижение фискальной и налоговой нагрузки на участников промышленных кластеров в целях ускорения реализации инвестиционных проектов, направленных на производство импортозамещающей продукции, необходимого сырья, материалов и комплектующих.