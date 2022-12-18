17:30 18.12.2022 (обновлено: 18:47 18.12.2022)
В Китае назвали три цели США в украинском кризисе
Global Times: США преследуют три главные цели в украинском кризисе
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. США преследуют три главные цели, активно участвуя в украинском кризисе и способствуя его эскалации, заявили китайские эксперты порталу Global Times.
По мнению опрошенных изданием специалистов, кризисная ситуация еще далека от разрешения.
"США и ЕС не предприняли существенных усилий для смягчения российско-украинского конфликта и даже двинулись в противоположном направлении, предоставив оружие и боеприпасы. Ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС", — заявил бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли.
Также директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй подчеркнул, что ответственность за продолжение украинского кризиса лежит на определенных американских структурах.
"Четыре основные группы в США — группа военных конгломератов, энергетическая группа, финансовая группа и цифровая олигархия — не удовлетворены использованными прибылями и военными дивидендами от конфликта на Украине", — отметил эксперт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.