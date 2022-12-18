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В Китае назвали три цели США в украинском кризисе - РИА Новости, 18.12.2022
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В Китае назвали три цели США в украинском кризисе
В Китае назвали три цели США в украинском кризисе - РИА Новости, 18.12.2022
В Китае назвали три цели США в украинском кризисе
США преследуют три главные цели, активно участвуя в украинском кризисе и способствуя его эскалации, заявили китайские эксперты порталу Global Times. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T17:30
2022-12-18T18:47
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. США преследуют три главные цели, активно участвуя в украинском кризисе и способствуя его эскалации, заявили китайские эксперты порталу Global Times.Как подчеркнул декан Института международных исследований Университета Фудань У Синьбо, США преследуют три цели в конфликте на Украине: всесторонне ослабить Россию, стабилизировать режим Зеленского и подтолкнуть Европу к следованию политике США.По мнению опрошенных изданием специалистов, кризисная ситуация еще далека от разрешения.Также директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй подчеркнул, что ответственность за продолжение украинского кризиса лежит на определенных американских структурах."Четыре основные группы в США — группа военных конгломератов, энергетическая группа, финансовая группа и цифровая олигархия — не удовлетворены использованными прибылями и военными дивидендами от конфликта на Украине", — отметил эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
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в мире, владимир путин, сша, украина, россия, евросоюз
В мире, Владимир Путин, США, Украина, Россия, Евросоюз
17:30 18.12.2022 (обновлено: 18:47 18.12.2022)
 
В Китае назвали три цели США в украинском кризисе

Global Times: США преследуют три главные цели в украинском кризисе

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. США преследуют три главные цели, активно участвуя в украинском кризисе и способствуя его эскалации, заявили китайские эксперты порталу Global Times.
Как подчеркнул декан Института международных исследований Университета Фудань У Синьбо, США преследуют три цели в конфликте на Украине: всесторонне ослабить Россию, стабилизировать режим Зеленского и подтолкнуть Европу к следованию политике США.
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По мнению опрошенных изданием специалистов, кризисная ситуация еще далека от разрешения.
"США и ЕС не предприняли существенных усилий для смягчения российско-украинского конфликта и даже двинулись в противоположном направлении, предоставив оружие и боеприпасы. Ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС", — заявил бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли.
Также директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй подчеркнул, что ответственность за продолжение украинского кризиса лежит на определенных американских структурах.
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"Четыре основные группы в США — группа военных конгломератов, энергетическая группа, финансовая группа и цифровая олигархия — не удовлетворены использованными прибылями и военными дивидендами от конфликта на Украине", — отметил эксперт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
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