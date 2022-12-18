https://ria.ru/20221218/ssha-1839499155.html

СМИ: США отстали от России в ключевом регионе

СМИ: США отстали от России в ключевом регионе - РИА Новости, 18.12.2022

СМИ: США отстали от России в ключевом регионе

США отстали от России в так называемой арктической гонке, считает обозреватель журнала Politico Кеннет Розен. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T10:04

2022-12-18T10:04

2022-12-18T16:31

в мире

космос - риа наука

сша

россия

арктика

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803945580_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_934f47f231f015228ed4bb9004996954.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. США отстали от России в так называемой арктической гонке, считает обозреватель журнала Politico Кеннет Розен.По мнению автора статьи, Арктика уже сейчас представляет огромную важность как для мировой экономики, так и для стратегического влияния, что делает ее объектом интересов США. Однако российское присутствие в регионе значительно объемнее американского, что ставит Вашингтон в позицию "догоняющего"."В последние два десятилетия Россия доминирует в борьбе за Арктику, наращивая свой флот атомных ледоколов, кораблей и подводных лодок, развивая добычу полезных ископаемых и нефтяных скважин вдоль 15 тысяч миль арктического побережья, стремясь захватить контроль над новым Северным морским путем, или Трансполярным морским путем, который может начать открываться к 2035 году, и привлекая неарктические страны для финансирования этих начинаний. В то же время Америка играет в догонялки в условиях, когда у нее мало опыта и возможностей", — пояснил Розен.Автор особенно выделил техническую неготовность Штатов заявлять о себе как о действительно арктической державе.При этом Розен подчеркнул, что за последние восемь лет Россия восстановила и модернизировала около 50 баз вдоль 15 000 миль арктического побережья.Ранее командующий Северным флотом Российской Федерации Александр Моисеев заявил, что силы НАТО активизировали военную деятельность в Арктическом регионе. По его словам, под предлогом роста конфликтного потенциала в регионе на фоне негативных тенденций в сфере стратегической стабильности и безопасности предпринимаются практические шаги для милитаризации Арктики.

https://ria.ru/20221218/smes-1839477814.html

https://ria.ru/20221217/ukraina-1839461357.html

сша

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, космос - риа наука, сша, россия, арктика, нато