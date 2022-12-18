10:04 18.12.2022 (обновлено: 16:31 18.12.2022)
СМИ: США отстали от России в ключевом регионе
Politico: США уже остались позади России в борьбе за Арктику
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. США отстали от России в так называемой арктической гонке, считает обозреватель журнала Politico Кеннет Розен.
"В последние два десятилетия Россия доминирует в борьбе за Арктику, наращивая свой флот атомных ледоколов, кораблей и подводных лодок, развивая добычу полезных ископаемых и нефтяных скважин вдоль 15 тысяч миль арктического побережья, стремясь захватить контроль над новым Северным морским путем, или Трансполярным морским путем, который может начать открываться к 2035 году, и привлекая неарктические страны для финансирования этих начинаний. В то же время Америка играет в догонялки в условиях, когда у нее мало опыта и возможностей", — пояснил Розен.
Автор особенно выделил техническую неготовность Штатов заявлять о себе как о действительно арктической державе.
"У Америки всего два ледокола. США планируют построить еще шесть, в то время как у Канады их 18, а у России — более 50. На Аляске у США нет арктических глубоководных портов, необходимых для размещения крупных военных и тыловых судов; единственный порт находится на авиабазе Туле в Гренландии. А шесть арктических военных баз — все "запасные базы", предназначенные для экспедиций в Арктику, — постоянно требуют ремонта и вмешательства из-за последствий изменения климата", — заметил он.
При этом Розен подчеркнул, что за последние восемь лет Россия восстановила и модернизировала около 50 баз вдоль 15 000 миль арктического побережья.
Ранее командующий Северным флотом Российской Федерации Александр Моисеев заявил, что силы НАТО активизировали военную деятельность в Арктическом регионе. По его словам, под предлогом роста конфликтного потенциала в регионе на фоне негативных тенденций в сфере стратегической стабильности и безопасности предпринимаются практические шаги для милитаризации Арктики.